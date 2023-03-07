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Sağlık Bakanı Koca: Hatay'da şebeke suyu temizlik amaçlı kullanılabilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da şebeke suyunun bu dönemde içme suyu olarak kullanılmamasını telkin ettiklerini ancak temizlik amaçlı kullanılabileceğini bildirdi.

07 Mart 2023 Salı 14:38
Sağlık Bakanı Koca: Hatay'da şebeke suyu temizlik amaçlı kullanılabilir
Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hatay'da su sıkıntısı ve salgın hastalık iddialarının sorulması üzerine Koca, su açısından şebeke suyunda sorun olmadığını, özellikle yıkımın en yoğun olduğu Antakya ve Defne'ye kısmen, diğer bölgelere de yaygın şebeke suyu verildiğini belirtti.

Suyun bakiye klor ve mikrobiyolojik analizlerinin sık yapıldığını vurgulayan Koca, "Şu an bir sorun yok. Ancak Hatay'da şebeke suyunun bu dönemde içme suyu olarak kullanılmamasını telkin ediyoruz. Suyun içmeye elverişli olduğunu tam olarak tespit etmeden 'içilebilir' diyemeyiz. Olası bir salgın açısından en büyük risk içme suyu olarak ele alınıyor. Şebeke suyunun genel amaçlı kullanımında bir sorun yok. Temizlik amaçlı kullanılabilir. AFAD bütün bölgelere ambalajlı kullanılabilir içme suyu temin etmeye çalışıyor. Dolayısıyla su açısından bir sorun olmadığını söyleyebiliriz." şeklinde konuştu.

Salgınla ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin ise Koca, şunları kaydetti:

"Bizim yıllardan beri Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüzün sendromik sürveyans adlı bir sistemimiz var. Pandemideki filyasyon gibi düşünün. Yani gelen hastanın bir enfeksiyon durumu söz konusu ise kaynağına kadar giderek nereden kaynaklandığının tespit edilmesini esas alıyor bu sistem. Bu sistem aktif olarak devrede. Ayrıca bununla ilgili Halk Sağlığı Bilim Komisyonumuz da var. Onlar da sürekli alt gruplarla birlikte sahada çalışıyorlar. Komisyonumuz, tüm bölgede incelemeler yaparak en son dün Hatay'a geldi. Şu an salgına dair bir durum söz konusu değil. Ama bu olmayacağı anlamına gelmez. Çünkü salgın olmaması için bizim güvenilir suya, güvenilir gıdaya, hijyenik WC ortamı sağlamamız gerekir. Bu tedbirleri ne kadar güçlü alırsak, salgın ihtimali o kadar azalacak. Şu an herhangi bir salgın durumu ve kümelenme durumu söz konusu değil. Binlerce insan içinde yer yer onlu, yirmili ishal vakaları görülmesi salgın anlamına gelmez. Özellikle bulaşıcı olan, bir kaynaktan bulaşan salgın ihtimali bizim için önemli, sevindirici olan şu an böyle bir durum olmaması. Salgın hastalık açısından da su açısından da bir problem yok."

"Boşaltmamız gereken hastanelerimiz var"

Deprem riskine karşı hastanelerle ilgili alınan tedbirlere değinen Koca, bazı hastanelerin taşınmasına yönelik bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Koca, "Cerrahpaşa, Çapa, İstanbul ve Ankara'daki diğer kamu hastanelerimizle ilgili ne yapacağımızı bir iki gün içerisinde açıklamış olacağız. Boşaltmamız gereken hastanelerimiz var. Bu konuda adımlar attıkça, yapı analiz sonuçları çıktıkça kamuoyuyla paylaşacağız. Bir iki gün içinde üniversite ve kamu hastanelerinin durumu ve atılacak adımlarla ilgili açıklama yapacağız." dedi.

Deprem bölgesindeki sağlık hizmetleri

Deprem bölgelerindeki sağlık hizmetlerine yönelik bilgi veren Koca, gezici sağlık ekiplerinin yaygın bir şekilde muayene ve tetkikler yaptığını, yerinde muayene edilen hasta sayısının 300 bine yaklaştığını bildirdi.

Koca, "Bölgede 17 binden fazlası hekim 122 bin sağlık personeli görevi başında. 3 milyona yakın birinci basamak sağlık hizmeti vermiş durumdayız. Hastanelerimiz, sahra hastanelerimiz, mobil sağlık hizmetlerimiz, toplu yaşam alanlarındaki birinci basamak sağlık hizmetlerimiz aksamadan devam ediyor." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığına alınması kararlaştırılan ikinci 42 bin 500 kadronun iptal edilip edilmediği sorusuna Koca, "Kesinlikle iptal söz konusu değil. Ancak yeni durumu dikkate alarak planlamada değişiklikler yapıyoruz. En kısa sürede ilan edeceğiz." yanıtını verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Kocaşebeke SuyuHatay
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