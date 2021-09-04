Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 32
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1468.67
ALTIN
488.22
DOLAR
8.3054
STERLİN
11.5588
EURO
9.9333
15 Akademik Personel Alınıyor
15 Akademik Personel Alınıyor
TOKİ'den konut satışı
TOKİ'den konut satışı
Alucra Belediyesi memur alımı yapıyor
Alucra Belediyesi memur alımı...
Zabıta Memuru alımı yapılacak 
Zabıta Memuru alımı yapılacak 

Sarıoğlan Barajı’nda su seviyesi yüzde 20'ye düştü; balık ölümleri başladı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Eylül 2021 Cumartesi 14:24
0 Okunma
Sarıoğlan Barajı’nda su seviyesi yüzde 20'ye düştü; balık ölümleri başladı

KAYSERİ - Kayseri'deki Sarıoğlan Barajı'nda su seviyesi kuraklık nedeniyle yüzde 20’ye düştü. Sarıoğlan Sulama Birliği Başkanı Mustafa Değerli, "Barajımızda tarımsal sulama için yapılan su tamamen bitti. Barajda balık ölümleri başladı" dedi.

Sarıoğlan ilçesi Çiftlik Mahallesi sınırlarındaki Sarıoğlan Barajı, Kesdoğan Çayı üzerine sulama amacıyla 1991-2002 yılları arasında inşa edildi. Baraj suyu, son yıllarda artan sıcaklıklar nedeniyle kurumaya başladı. Bu yıl barajın sev seviyesi yüzde 20’e düştü. Barajda balık ölümleri yaşanmaya başladı.

Bölgedeki son durum hakkında bilgi veren Sarıoğlan Sulama Birliği Başkanı Mustafa Değerli, "Barajımızda tarımsal sulama için yapılan su tamamen bitti. Son yüzde 20'lik hacim, barajdaki canlılar için ölü hacim olarak nitelendirilir. Yüzde 80 oranında kuruma yaşandı. Barajda suların çekilmesi canlı yaşamını da etkiledi. Balık ölümleri başladı, barajımızda sulama tamamen durdu. Şu anda Sarıoğlan bölgesinde tarımsal sulama yok" diye konuştu.

'KURAKLIK ÇOK SERT ŞEKİLDE YAŞANIYOR'

Hava sıcaklıkları nedeniyle barajda suların çekildiğini belirten Değerli, "Bu yılın başlarında barajımız, yüzde 45 seviyelerinde dolmuştu. Ancak sularımız çok erken çekildi. Şu anda su veremiyoruz. Çiftçiler mağdur oldu. Ürünler kurumaya yüz tuttu. Sarıoğlan'da kuraklık çok sert şekilde yaşanıyor. Bunun küresel ısınmadan kaynaklı olduğunu düşünüyoruz ama bu kuraklık ekonomik olarak çiftçiyi etkiliyor. Bölgede şeker pancarı ekiliyor. Su olmadan pancarda olmaz. Barajı besleyen Kesdoğan çayında yaşanan su miktarındaki düşüş de Sarıoğlan barajımızı etkiledi" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sarıoğlan BarajıBalık ölümleriSu Seviyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Muğla ve Antalya'da ormanların sadece yüzde 5'i yangınlardan etkilendi'
'Muğla ve Antalya'da ormanların sadece yüzde 5'i yangınlardan etkilendi'
3 kızını öldüren müezzin: Olay hayalden ibaret
3 kızını öldüren müezzin: Olay hayalden ibaret
'Türkovac'ı beklemeyin' uyarısı!
'Türkovac'ı beklemeyin' uyarısı!
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans