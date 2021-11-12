HABER: FUNDA AKOSMAN

Simpsonlar'a rakip Türkiye'den çıktı. Yaptığı kehanetler ile dünyada dikkatleri üzerine çeken ABD yapımı Simpsonlar'a rakip Astrolog Oğuzhan Ceyhan ve Astrolog Vedat Delek'in birlikte hazırladıkları 2022 yılında ülkemizde ve dünyada olacak olayları anlattıkları animasyon filmi yayınlandı.

Astrolog Vedat Delek youtube kanalında yayınlanan 2022 yılını anlatan animasyon çizgi film astroloji severler tarafından ilgiyle karşılandı. İrem Küçükcongar tarafından hazırlanan animasyon iki bölümden oluşuyor. İlk bölümde 2022 yılı ile ilgili kehanetler yer alırken ikinci bölümde 2022 yılı burç yorumlarından oluşuyor. Dünyada ilk kez astrologlar tarafından hazırlanan kehanet animasyonu 2022 yılına damgasını vuracağa benziyor.