Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 11
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,639.40
ALTIN
593.92
DOLAR
9.94
STERLİN
13.32
EURO
11.39
Zabıta Memuru Alımı Yapılacak
Zabıta Memuru Alımı Yapılacak
Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcısı Alıyor
Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcısı...
ODTÜ Araştırma Görevlisi Alıyor 
ODTÜ Araştırma Görevlisi Alıyor 
Sözleşmeli Personel Alınacak 
Sözleşmeli Personel Alınacak 

Simpsonlar'a rakip Türkiye'den çıktı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Kasım 2021 Cuma 11:31
0 Okunma
Simpsonlar'a rakip Türkiye'den çıktı

HABER: FUNDA AKOSMAN

Simpsonlar'a rakip Türkiye'den çıktı. Yaptığı kehanetler ile dünyada dikkatleri üzerine çeken ABD yapımı Simpsonlar'a rakip Astrolog Oğuzhan Ceyhan ve Astrolog Vedat Delek'in birlikte hazırladıkları 2022 yılında ülkemizde ve dünyada olacak olayları anlattıkları animasyon filmi yayınlandı.

Astrolog Vedat Delek youtube kanalında yayınlanan 2022 yılını anlatan animasyon çizgi film astroloji severler tarafından ilgiyle karşılandı. İrem Küçükcongar tarafından hazırlanan animasyon iki bölümden oluşuyor. İlk bölümde 2022 yılı ile ilgili kehanetler yer alırken ikinci bölümde 2022 yılı burç yorumlarından oluşuyor. Dünyada ilk kez astrologlar tarafından hazırlanan kehanet animasyonu 2022 yılına damgasını vuracağa benziyor.

Anahtar Kelimeler:
Simpsonlara Rakip Türkiyeden çıktı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Düzce ve Bolu'da geçen 22 yılda depremin izleri silindi
Düzce ve Bolu'da geçen 22 yılda depremin izleri silindi
Adana’da yangın çıkan ormanlarda fidan dikimi
Adana’da yangın çıkan ormanlarda fidan dikimi
Şırnak'ta 2 yılda 250 bin fidan dikildi
Şırnak'ta 2 yılda 250 bin fidan dikildi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans