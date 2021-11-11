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Şırnak'ta 2 yılda 250 bin fidan dikildi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
11 Kasım 2021 Perşembe 14:40
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Şırnak'ta 2 yılda 250 bin fidan dikildi

ŞIRNAK - Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında, Şırnak'ta son 2 yılda 250 bin fidan, toprakla buluşturuldu.

'Milli Ağaçlandırma Günü' etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen 'Geleceğe Nefes' kampanyasında Şırnak'ta fidan dikim etkinliği düzenlendi. Şırnak Üniversitesi Mehmet Emin Acar Kampüsü bahçesindeki etkinliğe Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23’üncü Piyade Tümen komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Rektör Mehmet Emin Erkan, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalaman ve çok sayıda kişi katıldı. Vali Pehlivan, burada yaptığı konuşmada, son 2 yılda kentte 250 bin fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi. 

Vali Pehlivan, yıl sonuna kadar 100 bin fidanı daha toprakla buluşturacaklarını belirterek, "İlimizde ağaçlandırma faaliyetleri her geçen gün artıyor. Her bir fidanın toprakla buluşturulması gelecek nesillere adeta nefes oluşturma anlamına geliyor. Biz de ilimizde bu sene yıl sonuna kadar 100 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Bu fidanlar arasında gelir getirici fıstık fidanları da bulunuyor. Nitekim ilimizde bu yıl içerisinden 15 binin üzerinde fıstık fidanını da toprakla buluşturacağız. Ağaçlar, iklim değişikliğinin dünyanın artık en önemli konularından biri haline geldiği bir dönemde hayati bir öneme haiz. Mevcut ormanları korumamız, bir yandan da yurdumuzun her noktasında olduğu gibi fidanları toprakla buluşturmamız, çok büyük önem arz ediyor. Ormanlarımız aynı zamanda birçok canlı türüne de ev sahipliği yapıyor. Onlar için yuva teşkil ediyor. Gençlerimizin, çocuklarımızın erken yaşlarda ormanın önemini kavramaları açısından okullarımızda hem bilinçlendirme faaliyeti gerçekleştiriyoruz hem de sahada etkinliklere onları katarak kendilerinin de fidan dikmesi ve yaparak öğrenmelerini teşvik etme gayreti içerisindeyiz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞırnakFidan Dikimi
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