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Sivas'ta, 50 kilometrelik hatla barajlar arasında su transferi yapılacak

Sivas'ta yağış azlığı nedeniyle son yıllarda su seviyesi düşen 4 Eylül Barajı'na, 300 milyon liralık yatırım ile 50 kilometre uzaklıktaki Pusat Özen Barajı'ndan su takviyesi yapılacak. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Rakamsal olarak büyük ama şehrimiz için önemli bir projedir. Bu projeyi hayata geçirdiğimiz zaman önümüzdeki 50 yıl boyunca su sıkıntısı yaşamayacağız" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
19 Ocak 2021 Salı 14:22
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Sivas'ta, 50 kilometrelik hatla barajlar arasında su transferi yapılacak

SİVAS - Sivas'ta son yıllarda yağış azlığı nedeniyle artan kuraklıkla birlikte baraj ve göletlerde de su seviyesi düştü. Kentte uzun yıllardır şebeke suyu ihtiyacının karşılandığı 4 Eylül Barajı da bu durumdan etkilendi. Bu nedenle Sivas'ın şebeke suyu ihtiyacı, Tavra Deresi'nden karşılanmaya başlandı. 4 Eylül Barajı'nın desteklenmesi için harekete geçildi. DSİ ile yapılan görüşmeler sonrası 50 kilometre uzaklıktaki Pusat Özen Baraj'ından su takviyesi yapılmasına karar verildi. Hazırlanan projeyi Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. Proje Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanıp, 2021 yatırım programına alındı. 

Proje hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Bilgin, "Pusat Özen Barajı'ndan 4 Eylül Barajı'na su isale hattı ile ilgili talebimiz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın imzasıyla yatırıp programına girdi. Bu kuraklık nedeniyle ciddi manada bir su sıkıntısı yaşayacağımız ihtimali ortaya çıkınca Cumhurbaşkanı'mızı ziyaretimizde bu projenin önemini ve aciliyetini belirtmiştim. Cumhurbaşkanı'mızın verdiği talimatla birlikte 300 milyon TL'lik bir yatırım bedeliyle programa girdi. İnşallah bu sene başlayacak. Sivas'ın uzun yıllar su sorunu yaşamaması için gerekli tedbir alacağız çünkü mevcut yağışlar yeterli değil" diye konuştu. 

'50 YIL BOYUNCA SU SIKINTISI YAŞAMAYACAĞIZ'

Bu yıl içinde projeye başlanacağını söyleyen Başkan Bilgin, "Biz bu projeyi DSİ Genel Müdürlüğü ile uzun yıllardır görüşüyorduk. Ama geçen yılki yağış ve su sorununun kısa vadede görünmemesi nedeniyle yıllara yayılacak bir projeydi. Biz bu projeyi özellikle bu yıl geçen kuraklık nedeniyle hızlandırdık. Yaklaşık 50 kilometrelik bir alan. Bunun büyük bir kısmı cazibe ile gelecek. Bu noktada çok fazla bir işletme masrafı olmayacak. Su her şeyin başıdır. Biz şehirlere ne kadar hizmet yaparsak yapalım, su önemlidir. Pusat Özen Barajı'nda ciddi manada bir su var. Barajın su noktasında kaynağı geniş bir nokta. Ama 4 Eylül Barajı toplama ile oluşan bir barajdır. Akar bir su olmadığı için sadece yağmur ve kar ile dolan bir barajdır. Devletimiz büyüktür. Dağları delerek Türkiye'den Kıbrıs'a su götüren bir devletiz. İnsan odaklı çalışmalarda su hayatın devamı için en önemli ihtiyaç olduğundan dolayı bu projeyi önceledik. Rakamsal olarak büyük ama şehrimiz için önemli bir projedir. Bu projeyi hayata geçirdiğimiz zaman önümüzdeki 50 yıl boyunca su sıkıntısı yaşamayacağız" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Su TransferiBarajSivas
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