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Sondaj gemisi 'Kanuni', Çanakkale Boğazı'nı geçiyor

TÜRKİYE'nin 'Fatih' ve 'Yavuz'dan sonra üçüncü sondaj gemisi 'Kanuni', İstanbul'daki Haydarpaşa Limanı'na gitmek üzere, 36 millik Çanakkale Boğazı geçişine başladı. ‘Kanuni’, dün Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada açıklarına ulaşarak, demir atmıştı. Yapılan sörvey kontrolünün ardından 'Kanuni' sondaj gemisinin Çanakkale Boğaz geçişi için planlama yapılmıştı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Ekim 2020 Pazar 12:30
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Sondaj gemisi 'Kanuni', Çanakkale Boğazı'nı geçiyor

Ege Denizi'nden saat 08.00'de giriş yapan sondaj gemisi 'Kanuni'nin geçişi için Çanakkale Boğazı, saat 07.00 itibarıyla çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. 'Kanuni', Çanakkale Boğazı geçişi sırasında, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-9' römorkörü tarafından çekildi. Sondaj gemisine 'Kurtarma-3', 'Kurtarma-6', 'Kurtarma-10' ve 'Türkeli' römorkörleri, Kıyı Emniyeti 6 Hızlı Tahlisiye Botu ve Sahil Güvenlik Botları ile eşlik edildi. Römorkörlerle su sıkılırken, sahilde toplanan çok sayıda kişi de ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak, 'Kanuni'yi selamladı.  

Güney Kore'de 2012 yılında 'Sertao' ismiyle üretimi tamamlanan gemi, 2020'ye kadar Brezilya'da enerji firması Petrobras tarafından kullanıldı. Türkiye'ye 15 Mart 2020’de getirilen, 11 bin 400 metre derinliğe inebilen ve 'Kanuni' ismi verilen sondaj gemisinin, 3 bin metrede sondaj açabilme kapasitesi bulunuyor. 'Kanuni', '6'ncı nesil ultra deniz sondaj gemisi' olarak da biliniyor. Dış gövdesi 'Fatih' ve 'Yavuz' gibi kırmızı beyaza boyanıp, Türk bayrağı konulan sondaj gemisinin İstanbul’a geçip, Haydarpaşa Limanı’nda boğaz geçişi için hazırlanması bekleniyor.

Mersin'in Silifke ilçesi İncekum mevkisindeki NATO Limanı’nda bakım, güncelleme ve geliştirme süreci tamamlanan, Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi ‘Kanuni’, 10 Ekim'de Taşucu Limanı’ndan demir alarak, İstanbul’daki Haydarpaşa Limanı’na gitmek üzere yola çıktı. 227,81 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğinde ve 114 metre yüksekliğindeki ultra deniz sondaj gemisi ‘Kanuni’, dün Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada açıklarına ulaşarak, demir atmıştı. Yapılan sörvey kontrolünün ardından 'Kanuni' sondaj gemisinin Çanakkale Boğaz geçişi için planlama yapıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KanuniÇanakkale BoğazıSondajGemi
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