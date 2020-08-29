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SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI YÜREKLERİ BURKTU!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde motosiklet ile midibüs çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, arkasında bulunan arkadaşı ağır yaralandı. Kazada ölen sürücünün kazadan saatler önce sosyal medya hesabından motosikleti üzerinde 'Yaşamak için güzel bir akşam' paylaşımı yaptığı ortaya çıktı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
29 Ağustos 2020 Cumartesi 10:59
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SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI YÜREKLERİ BURKTU!

Kaza, Caher Dudayev Bulvarı Tramvay Durağı mevkinde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Cemal Ünlü’nün yönetimindeki 35 JEF 99 plakalı motosiklet ile M.T. idaresindeki 35 P 0080 plakalı midibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, motosiklet sürücüsü Ünlü ile arkasında bulunan ve kimliği öğrenilemeyen arkadaşı yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Cemal Ünlü'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan arkadaşı ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Cemal Ünlü'nün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından ambulansla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, midibüs sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı. 

SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ 

Kazada hayatını kaybeden Cemal Ünlü'nün sosyal medyadaki paylaşımı dikkat çekti. Kazadan saatler önce sosyal medya hesabından motosikleti ile bir fotoğrafını paylaşan Ünlü'nün fotoğrafa 'Yaşamak için güzel bir akşam' notu düştüğü görüldü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirKarşıyakaTrafik KazasıMotosikletMidibüs
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