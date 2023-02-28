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Sosyal medyada deprem provokasyonu yapan 1013 hesap yöneticisi tespit edildi

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medyada provokasyon içerikli paylaşım yapan 1013 hesap yöneticisinden 581'i hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

28 Şubat 2023 Salı 13:50
Sosyal medyada deprem provokasyonu yapan 1013 hesap yöneticisi tespit edildi

Ankara

EGM'den yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 sanal devriye faaliyetleri yürütülüyor.

Depremlerin ardından toplumda korku ve panik yaratmak amacıyla sosyal medya platformlarından provokasyon yaptığı değerlendirilen 1013 hesap yöneticisinden 581'i hakkında adli işlem başlatıldı.

Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda gözaltına alınan 145 şüpheliden 27'si tutuklandı.

Ayrıca depremzedelere yardımda bulunmak isteyenlerin iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulduğu belirlenen ve "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık yapan 81 internet sitesinin kapatılması sağlandı.

Resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 sosyal medya platformu hesabıyla ilgili gerekli işlemler yapıldı.

"Deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 kripto varlık cüzdanı da donduruldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sosyal MedyaDeprem Provokasyonu
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