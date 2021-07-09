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Suyun tahliye edildiği barajdan balık ölülerini sepetlerle topladılar

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Temmuz 2021 Cuma 15:06
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Suyun tahliye edildiği barajdan balık ölülerini sepetlerle topladılar

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bulunan Afşar Barajı'ndaki su, rehabilitasyon çalışmaları kapsamında Alaşehir Çayı'na bırakıldı. Susuz barajın dibinde kalan balıklar ise öldü. Baraj kenarına gelen bazı kişilerin de balık ölülerini sepetlere doldurup, götürmesi dikkat çekti. 

Alaşehir'de 1976 yılında yaptırılan Afşar Barajı'nın su tutma kapasitesi, zamanla kum ve mil dolması nedeniyle düştü. Barajın rehabilitasyonu kapsamında, basınçlı damla sulama sistemi inşaatı için bir süre önce çalışma başlatıldı. Su alma yapısındaki tadilat nedeniyle barajdaki suyun tahliyesine 2 gün önce başlandı. Barajdaki birikmiş su, Alaşehir Çayı'na bırakılırken, tamamı tahliye edildi. Baraj dibinde kum ve mil birikintisi kaldı. Çukurlarda kalan suların da kuruması ve tahliye edilmesinin ardından kum ve millerin temizleneceği öğrenildi. 

ÖLÜ BALIKLARI TOPLAYIP GÖTÜRDÜLER

Barajdaki suyun tahliye edilmesiyle balıklar ise baraj dibinde kalıp öldü. Bunun üzerine ellerinde sepetlerle baraj kenarına gelen bazı kişilerin, balık ölülerini toplayıp, götürdüğü görüldü. Bölgedeki balıkçılar ise ekmek kaynakları olan barajdaki suyun tahliye edilmesiyle mağdur olduklarını söyledi.

Girelli Mahallesi Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Yaşar Avşar, "Barajdaki suyu tamamen boşalttılar. Ne yapacaklar, bilmiyoruz. Balıklar öldü. Balıkçılar olarak mağdur olduk" dedi.

Balıkçı Mehmet Fırtına ise "40 senelik emek gitti. Barajdaki balıklar öldü. Bizler, ekmek kapımızdan olurken, su kuşları balığa doydu" diye konuştu. 

Alaşehir Üzüm Sulama Birliği Başkanı Ahmet Işıklı da barajın zamanla kum ve mil ile dolduğu için kapasitesinin düştüğüne dikkat çekip, "Su toplama kapasitesi azaldığı için sulama suyu yetersiz hale gelmişti. Bu nedenle çalışma başlatıldı ama bu çalışmanın mutlaka yapılması gerekiyordu. Balıkların telef olmasına üzüldük ancak çalışmalar bitip, barajın tekrar su tutmasından sonra tekrar balık bırakılacak" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ManisaBarajBalık ölüleri
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