TamTeşvik ile SGK’nın istihdam teşviklerinden TAM yararlanın

DİNÇER KARACALAR

TamTeşvik yazılımı ile sektör ve ölçek bağımsız tüm işletmeler, SGK’nın farklı istihdam teşviklerinden faydalanarak ne kadarlık bir kazanç elde edeceğini eksiksiz olarak hesaplıyor. İster bir çalışanı olsun, ister binlerce çalışanı olsun tüm firmaların faydalanacağı bir yazılım hizmeti olan “TamTeşvik”, çalışanları tek tek uygun oldukları aktif teşviklere göre analiz edip, personelin farklı kanunlardan yararlanabileceği teşvik kalemlerini en yüksek miktardan en düşük miktara göre akıllı yazılım algoritması ile otomatik olarak hesaplıyor. Böylece işletmeler, devletin farklı kanun ve uygulamalarındaki SGK teşviklerinden sağlayabilecekleri kazançtan hızlıca haberdar olurken, her bir çalışanın SGK beyannamesini yaptığında teşvikle ilgili kanun maddesini beyannamede belirterek, daha az SGK primi ödemiş oluyor. Devlet ilgili teşvik kapsamında, çalışanın SGK priminin belli bir bölümünü işveren adına karşılıyor.

TamTeşvik “akıllı yazılım algoritması”, SGK teşviklerini hesaplıyor

TamTeşvik’te, farklı kanun ve uygulamalar kapsamında, farklı iş kollarına yönelik verilen teşvik kalemleri, akıllı yazılım algoritması sayesinde, hızlı ve güvenilir bir şekilde, doğru sonuçlarla anında ekrana geliyor. Özellikle, yüzlerce çalışanı olan orta ve büyük ölçekli şirketler, her bir çalışanı için SGK’nın sitesinden tek tek hangi teşvikten yararlanabileceğini saatlerce incelemek yerine, tüm çalışanlarının yararlanacağı teşvik kalemlerini TamTeşvik yazılım hizmeti sayesinde anında görüyor. Böylece işletmelerdeki iş yükü ve zaman kaybı azalıyor. Özellikle yöneticiler, TamTeşvik sayesinde daha verimli ve katkı sağlayan bir zaman yönetimine sahip oluyorlar.

Tam Teşvik ile zamanı kaçırma, teşviklerden TAM yararlanarak kazancı yakala

İşletmede, doğru hesaplama ve zaman artık çok daha önemli. TamTeşvik yazılımı sayesinde, işletmeler anında teşvik tutarlarını hesaplayabiliyor, SGK’ya bildirebiliyor ve böylece daha az SGK primi ödedikleri için tasarruf ediyorlar. Diğer bir ifadeyle, eksik hesaplanan istihdam teşviklerinden doğabilecek kayıplar da sona eriyor.

TamTeşvik uygulamasının avantajları şunlardır:

*İşletmeler, tüm teşvikleri tek tıklama ile kolay ve hızlı şekilde analiz ederek, tam hesaplıyor.

*Uygulamadaki “akıllı yazılım algoritması” sayesinde, tüm çalışanlar tek tek uygun oldukları teşvik kanuna göre analiz ediliyor ve teşvikler en yüksek miktardan en düşük miktara doğru hesaplanıyor.

*Güncel ve yenilenen mevzuata hızlı uyum sağlayan TamTeşvik, bünyesinde bulunan uzman ekip sayesinde, işletmelere mevcut ve yeni tüm SGK teşvikleri hakkında anında güncel bilgiler sunuyor.

*TamTeşvik yazılımını yöneten uzman ekip, işletmelere SGK teşvik mevzuatı ve diğer konulara dair danışmanlık hizmeti verebiliyor.

*Uygulama, kullanıcı dostu ekranları ve menüleri ile işletmeler tarafından hızlı ve kolay şekilde kullanılıyor.