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TARIMKON 500.000 FİDANLA ALANYA FİDAN DİKİMİ ETKİNLİĞİNDE YERİNİ ALACAK

11.11'DE 81 İLDE AYNI ANDA TARIMKON OLARAK 500.000 FİDAN BAĞIŞI İLE ALANYA'DA

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
08 Kasım 2021 Pazartesi 10:52
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TARIMKON 500.000 FİDANLA ALANYA FİDAN DİKİMİ ETKİNLİĞİNDE YERİNİ ALACAK

ABDULLAH YİĞİT-ANKARA 

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON ) Genel Başkanı Hakan YÜKSEL, 11.11 tarihinde 81 ilde aynı anda 11 milyon fidanın toprakla buluşturulması için Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen kampanyada biz de TARIMKON olarak 500.000 fidanla Alanya’da olacağız. 

Bu yılsonuna kadar ise 250.000 fidan ile SERİK, 1.000.000 fidan ile Antalya’da 250.000 adet daha Döşemealtı’na fidan dikerek bölgeye 2 Milyon fidanı toprakla buluşturacağız dedi. Orman yangılarımızla birlikte mücadele ettik, bölgenin halkı ile birlikte üzüldük, birlikte ağladık, şimdide onlarla birlikte yeniden yeşerteceğiz dedi. 

Ülkemizi ülke yapan tüm kamu-kurum ve kuruluşlarımızın bizimle aynı hassasiyette olduklarını ve ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını biliyoruz. Bu vesile ile bu ulusal etkiliği düzenleyen tekrar Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Orman Genel Müdürlüğümüze ve milyonlarca fidan bağışı ile bölgeye can veren, yeşilimize renk katan, lider enerji üretimi ile ülkemize hayat veren Eren Enerji gurubuna önce şahsım, sonra kuruluşum ve ülkem adına minnettarım dedi.

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TARIMKON 500.000 FİDANLA ALANYA FİDAN DİKİMİ ETKİNLİĞİNDE YERİNİ ALACAK
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