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Tarımsal destek ödemeleri çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor

19 Ağustos 2022 Cuma 14:07
Tarımsal destek ödemeleri çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 96 milyon 780 bin 711 lira tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerin hesaplarına aktardıklarını açıkladı.

Bakan Kirişci, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "96 milyon 780 bin 711 TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.

Ödenecek paranın alt kalemleri ise şöyle: 

"Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği 63 milyon 38 bin 438 TL, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği 2 milyon 616 bin 405 TL, Uzman Eller Proje Desteği 8 milyon 808 bin 572 TL, Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği 22 milyon 317 bin 296 TL."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarımsal Destek ödemeleriçiftçi
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