Taşlar engellilerin elinde takıya dönüşüyor

KÜTAHYA - Kütahya’da, üniversite ile kalkınma ajansı desteğiyle 7 milyon liraya 3 atölye kurulurken, değersiz taşlar, engelli ve dezavantajlı bireylerin ellerinde satış garantili takılara dönüşüyor. Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, ilk etapta eğitim verdikleri 100 kursiyerden 8’ini istihdam edeceklerini belirterek, “Burada taş ve gümüşü işleyip takı yapmada engelli öğrencilerimiz görev alıyor. Yaklaşık 100 öğrenciye eğitim vereceğiz” dedi.



Kütahya DPÜ tarafından sosyal gelişmeyi destekleme programı (SOGEP) kapsamında 2 yıl önce ‘Taş ve gümüş takıya dönüşüyor, engeller kalkıyor’ isimli proje hazırlanarak Zafer Kalkınma Ajansı’na başvuruldu. Kabul gören projeyle 7 milyon liraya 3 tasarım atölyesi kuruldu. Atölyede dezavantajlı ve engelli bireylere eğitim verilirken, istihdam sağlanması da amaçlandı. Ayrıca değersiz taşlar ve gümüşler, engelli ve dezavantajlı bireylerin ellerinde satış garantili takılara dönüştürülmeye başlandı.



DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, engellilere ve öğrencilere sahip çıktıklarını vurguladı. Engelli bireylerin kurulan atölyede sadece eğitim değil iş imkanları da bulacaklarını kaydeden Uysal, "'Taş ve gümüş takıya dönüşüyor, engeller kalkıyor’ adıyla örnek olacak bir SOGEP projesi geliştirdik. Burada taş ve gümüşü işleyip takı yapmada engelli öğrencilerimiz görev alıyor. Yaklaşık 100 öğrenciye eğitim vereceğiz. 20 tanesi ileri düzeyde eğitim alacak ve 8 tanesi istihdam edilecek. Bu projemiz burada kalmayacak ve AB projesine dönüşecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ve üniversitemizin desteğiyle kazandırılan bu atölyede taş ve gümüş işlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.



Güzel işlenmiş taş ve gümüşün her zaman alıcı bulduğunu belirten Prof. Dr. Uysal, “Satışla ilgili bir problemimiz yok. Yeter ki üretelim. Kütahya çini ve seramiğiyle ünlü bir şehir. Bunun yanına takı ve gümüşü de koyacağız. Bu anlamda Kütahya’nın potansiyelini değerlendireceğiz” dedi.



'ARKADAŞLARIMIZI ENGELLİ OLARAK GÖRMÜYORUZ'



DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haldun Şekerci ise atölye çalışanlarını engelli değil arkadaş olarak gördüklerini belirterek, “Alanımız takı tasarım üzerine. Babam da kuyumcu ustasıydı. Onun avantajlarını projede kullanıyoruz. Biz arkadaşlarımızı engelli olarak görmüyoruz. Arkadaşlarımız engelli olmayan diğer vatandaşlarımızla aynı seviyede. Bu proje ile onların da insanların gözünde aynı yere geleceğini düşünüyoruz. Kendilerine güvenleri geliyor ve üretim yapıyorlar. Yaptıkları ürünlerin satışının olduğunu gördüklerinde daha da mutlu olacaklar” diye konuştu.



2 senelik sürecin sonunda projeyi hayata geçirmeyi başardıklarını söyleyen DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi El Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Muhammet Tahir İyioğlu da eğitimlerin hızla sürdüğünü söyledi. İyioğlu, “Proje kapsamında ortaya çıkan ürünler arasında yarı değerli kayaç halinde alınıp işlenen taşlar var. Bu taşlar takıya dönüştürülüyor. Aynı zamanda gümüş işleme atölyemiz var. Burada da ürettiğimiz taşları, gümüşleri ve tasarımları kursiyerlerimiz atölyede üretiyor. Satışla ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Firmalarla görüştük ve alım garantisi verdiler” diye konuştu.



İstanbul’da aldığı 6 aylık eğitimin ardından Kütahya’ya dönen ve kendisi gibi engelli bireylere eğitim veren Süleyman Karaman ise projeden büyük keyif aldığını söyleyerek, “İstanbul’da aldığım eğitimlerin ardından ustalık belgemi aldım. Arkadaşlarıma burada ustalık yaparak, işi öğretmek için elimden geleni yapıyorum. Proje hem benim için hem de arkadaşlarım için bir gelir kaynağı oldu” dedi.