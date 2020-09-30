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Tatbikat yapan itfaiyecilerden Azerbaycan'a destek

Sivas'ta, İtfaiye Haftası nedeniyle gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmadı. Tatbikatta, itfaiye aracının merdiveniyle 30 metre yüksekliğe çıkan itfaiye erleri Azerbaycan ve Türkiye bayrakları açıp, kardeş ülkeye destek verdi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
30 Eylül 2020 Çarşamba 14:52
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Tatbikat yapan itfaiyecilerden Azerbaycan'a destek

SİVAS - Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından, İtfaiye Haftası nedeniyle Yenişehir Mahallesi'nde bulunan itfaiye binası önünde tatbikat düzenlendi. Tatbikata Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu ve Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu katıldı. Tatbikatta senaryo gereği bir apartmanın 4'üncü katında yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenenler binada mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek itfaiye merdiveni ve atlama yatağı ile binada mahsur kalanları kurtardı. Daha sonra tatbikatta trafik kazasında araç içerisinde sıkışanlara müdahale edildi. Tatbikatta, Osmanlı Devleti'nde Yeniçeri Ocağı'na bağlı olarak çalışan 'tulumbacılar' da temsili olarak kulübe yangınına müdahale etti. 

AZERBAYCAN'A BAYRAKLI DESTEK

Tatbikatın sonunda itfaiye erleri, itfaiye merdiveni ile 30 metre yüksekliğe çıktı. İtfaiye personeli Ermenistan’ın sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırı sonrası karşı saldırı başlatan Azerbaycan'a destek olmak için Türkiye ve Azerbaycan bayrakları açtı. İki kardeş ülkenin bayraklarının açılması katılımcılardan alkış aldı. İtfaiye personeli Azerbaycan ve Türkiye bayraklarını Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e teslim etti.

Tatbikatta konuşan Vali Salih Ayhan, "Sivas itfaiye teşkilatı anlamında sadece yangın söndürme anında sahada olan değil, her zaman sahada olan bir teşkilat. Görev bilinci ve şuuru iyi olan teşkilatlarımızdan birisidir. İtfaiye teşkilatı, Türk idari yapısının en temel, en eski birimlerinden birisidir. Osmanlılar döneminde Tulumbacılar Ocağı ve Askeri İtfaiye Teşkilatı olarak konumlanmış ve akabinde 1923 yılından itibaren belediye bünyesinde modern itfaiye teşkilatı oluşturulmuştur" dedi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de itfaiyenin zor bir görevi ifa ettiğini belirterek, halkın can ve mal güvenliğini koruma noktasında önemli sorumluluk üstlendiklerini ifade etti. Başkan Bilgin, belediye olarak kurumun çağın gereklerine uygun hale gelmesi noktasında gerekli teknolojik desteği de her zaman sağlayacaklarını vurguladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tatbikat Yapan ItfaiyecilerAzerbaycan DestekSivas
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