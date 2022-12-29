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Tekirdağ'da, yılbaşında piyasaya sürülmek istenen 31,5 kilo esrar ele geçirildi

29 Aralık 2022 Perşembe 10:58
Tekirdağ'da, yılbaşında piyasaya sürülmek istenen 31,5 kilo esrar ele geçirildi

 TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde, çiftliğe düzenlenen operasyonda, yılbaşı için piyasa sürülmek üzere hazırlanan 31,5 kilo esrar ele geçirildi. 

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2,5 ay süren çalışmasında, Malkara ilçesine bağlı kırsal Vakıfiğdemir Mahallesi’ndeki çiftlikte uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlendi ve bir süre takibin ardından baskın düzenledi. Narkotik köpek 'Larissa’nın da kullanıldığı aramalarda, çiftlik arazisinde kazma kürek ve iş makinesi ile kazı yapıldı. Kapsamlı aramalarda; ahırda, çalılıklar arasında ve arazide toprağa gömülü, araç içinde torbalar halinde 31,5 kilo esrar ile 1 av tüfeği ele geçirildi. Yılbaşında piyasaya sürüleceği belirtilen uyuşturucularla ilgili çiftlikte bulunan M.G., gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TekirdağEsrarYılbaşı
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