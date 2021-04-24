THY Avrupa'da rakiplerini ikiye katladı

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada küresel havacılık tarihinin en zorlu dönemi olan koronavirüs pandemisi sürecinde, 2020'nin ardından 2021'de de şirketin başarı tablolarının zirvesinde yer aldığı belirtildi. Eurocontrol'ün paylaştığı verilerin kaynak gösterildiği açıklamada 22 Nisan'da gerçekleştirdiği 711 uçuş ile THY'nin Avrupa'da en fazla uçuş gerçekleştiren havayolu olduğu bildirildi. THY'nin listenin ikinci sırasında yer alan havayolu şirketinin iki katından daha fazla sayıda uçuş gerçekleştirdiğine dikkat çekildi. Ayrıca dünyanın önde gelen havacılık veri ve analiz sağlayıcısı Official Aviation Guide (OAG) tarafından 19 Nisan'da yayınlanan rakamlara göre ise THY'nin, kapasite olarak dünyada ilk 10, Avrupa'da yine ilk sırada yer alan havayolu olduğu kaydedildi. Arz edilen koltuk kilometre olarak da THY'nin dünyada 5'inci sıraya yerleştiği, Avrupa'da ise bu alanda lider olduğu vurgulandı.

Açıklanan rakamlara göre 2020 yılını THY'nin 44'ü iç hat 165'i dış hat noktası olmak üzere Avrupa'da en çok uçan network taşıyıcı olarak geride bıraktığı kaydedildi. Pandemi nedeniyle 2020 yılında 2019'un yüzde 40'ı kadar kapasite arz edebilen şirketin yolcu sayısında en az düşüş yaşayan (eksi yüzde 62), network taşıyıcılar arasında doluluk oranı en yüksek ( yüzde 71) şirket olmayı başardığı belirtildi.

TURKİSH CARGO OPERASYONLARINA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Açıklamada Turkish Cargo'nun da pandemi döneminde gösterdiği performans ile yıldızının daha da parladığı vurgulandı.

Pandeminin ilk yılı olan 2020'de Turkish Cargo'nun küresel gıda ve sağlık ürün zincirinin devamlılığı açısından operasyonlarına aralıksız devam ettiği, dünyanın dört bir yanına gerçekleştirdiği uçuşlar ile ülkelere ihtiyacı olan ürünleri taşıyarak 2020 yılında pazar payını yüzde 4,7'ye çıkardığı, küresel hava kargo taşıyıcıları arasındaki sıralamasının ise 8'incilikten 6'ncılığa yükseldiği hatırlatıldı. Turkish Cargo 2021 yılının ilk çeyreğini de yine sektörün en başarılı markaları arasında tamamladığı, 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4.6 olan pazar payını 4.8'e yükselten hava kargo markasının sektör ortalamasının üzerinde büyüdüğü ifade edildi.

AYCI: PANDEMİYİ EN BAŞARILI ŞEKİLDE YÖNETEN HAVAYOLU ŞİRKETİ OLARAK TAMAMLAYACAĞIZ

Açıklamada THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı'nın irketin uçuş performansına ilişkin görüşlerine de yer verildi.

Aycı, "Taşıdığımız bayrak, odaklandığımız hedefe ulaşmak için bize büyük motivasyon sağlıyor. Bu nedenledir ki gökyüzü güneşli ya da fırtınalı olsun biz orada hep en güçlü ve lider olmak için çalışıyoruz. Şartlar zorlayıcı olduğunda işimize daha sıkı sarılıyoruz. Veriler de Türk Hava Yolları ailesi olarak emeklerimizin karşılığı olduğunu gösteriyor. İnanıyorum ki 2021 yılını da 2020 yılında olduğu gibi dünyanın pandemiyi en başarılı şekilde yöneten havayolu şirketi olarak tamamlayacağız. Pandemi geride kaldığında bu unvanla hatırlanacak, bayrağımızı daha güçlü şekilde dalgalandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

THY AVRUPA'DA RAKİPLERİNİ İKİYE KATLADI

Öte yandan Eurocontrol'ün verilerine göre THY, 22 Nisan'da Avrupa'da 711 uçuş ile birinci sırada yer alırken, 355 uçuş gerçekleştiren Alman Lufthansa ise tabloda ikinci en fazla uçuş gerçekleştiren havayolu şirketi oldu. Norveç havayolu Wideroe 343 uçuş ile üçüncü, Air France ise 320 uçuş ile dördüncü sırada yer aldı.