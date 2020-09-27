TSK'ya yeni yerli silah sistemi

Modern silah ve mühimmata yönelik üretimlerini Ar-Ge çalışmalarına paralel olarak yoğunlaştıran Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, yeni yerli silah sisteminin üretiminde daha sona yaklaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin muharebe ve mücadele yeteneklerini artırarak, askeri stratejilerinin etkililiğini ve hareket kabiliyetini geliştirme çalışmaları kapsamında 25 milimetrelik uçaksavar topu üretildi.

Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen uçaksavar topu tekli, üçlü, onlu ve seri atış yapabiliyor. Düşük kadenz veya yüksek kadenz atış modu olan silah, döner mekanizma sistemi sayesinde düşük tutukluk oranına sahip. Zırhlı araçlarla uzaktan komutalı silah kulelerinde kullanılabilecek silah gece gündüz, her türlü hava şartında ve muharebe ortamında ana silah olarak görev yapabilecek. Birçok farklı hedefi etkin şekilde ateş altına alma yeteneğine sahip 25 mm silah sisteminin MKE Çankırı Silah Fabrikası Müdürlüğü'ndeki atışlı testleri başarıyla tamamlandı.