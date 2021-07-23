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Türkiye genelinde 738 mahkemede e-duruşma uygulanıyor

Adalet Bakanlığı tarafından Yargı Reformu Stratejisi kapsamında mahkemelerde uygulamaya konulan e-duruşma, Türkiye genelinde 738 mahkemede uygulanıyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Temmuz 2021 Cuma 11:05
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Türkiye genelinde 738 mahkemede e-duruşma uygulanıyor

Covid-19 salgını sonrası uygulamasına hız verilen, emek ve zaman tasarrufu ile yargılamalarda kolaylık sağlayan e-duruşma, Türkiye genelinde hızla yaygınlaşıyor. Adalet Bakanlığı mühendislerince yazılımı yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve 15 Eylül 2020’de uygulanmaya başlanan e-duruşma, hukuk mahkemelerinde avukatların video konferans sistemiyle duruşmalara katılmalarına imkan veriyor. Yargı reformunun dijital dönüşüm hedeflerinden biri olan e-duruşma uygulaması, adalet hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması bakımından büyük önem taşırken, avukatlar açısından da emek ve zaman tasarrufu sağlıyor.

ANKARA’DAKİ TÜM HUKUK MAHKEMELERİNDE AKTİF HALE GETİRİLECEK

Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, projenin uygulanmasına Adalet Bakanı Abdulhamit Gül büyük önem verirken, İstanbul ve İstanbul Anadolu Adliyelerindeki tüm hukuk mahkemelerinde aktif hale getirildi. İstanbul İlçe Adliyeleri Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece, Silivri, Beykoz, Çatalca, Şile ve Adalar Adliyeleri hukuk mahkemelerinde de e-duruşma uygulaması kullanıma hazır geldi. Ağustos ayı içerisinde Ankara Adliyesi’ndeki tüm hukuk mahkemelerinde de e-duruşma uygulamasının aktif hale getirilmesi planlanıyor.

17 BİN 665 E-DURUŞMA GERÇEKLEŞTİ

İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra 28 büyükşehir adliyelerinde uygulanan e-duruşmanın uygulandığı mahkeme sayısı 738'e ulaştı. E-duruşma ülke genelinde 96 tüketici, 193 icra hukuk, 33 kadastro, 102 asliye hukuk, 73 sulh hukuk, 77 aile, 116 iş, 42 asliye ticaret, 6 fikri ve sınai haklar mahkemesinde uygulanabiliyor. E-duruşma sistemi ile bugüne kadar toplam 17 bin 665 duruşma gerçekleştirildi. Adalet Bakanlığı’nca ülke genelinde yaygınlaştırılması hedeflenen uygulamanın 2021 sonu itibariyle bin 800 duruşma salonu ve 2 binden fazla mahkemede kurulması planlanıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Adalet BakanlığıEduruşmaMahkemeCovid19Pandemi
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