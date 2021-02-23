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Türkiye'nin en soğuk ilçesi Çaldıran; eksi 26,9 derece

Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili olurken, bölgenin en soğuk ilçesi eksi 26,9 dereceyle Van Çaldıran oldu. Kar yağışının ardından dondurucu soğukların başladığı bölgede her yıl olduğu gibi ağaçlar kırağı, akarsu ve dereler buz tuttu.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Şubat 2021 Salı 13:34
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Türkiye'nin en soğuk ilçesi Çaldıran; eksi 26,9 derece

VAN - Van'da hafta sonu etkili olan kar yağışı sonrası dondurucu soğuklar başladı. Kentin birçok ilçesinde soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi. Türkiye'deki en düşük hava sıcaklığının 9 Ocak 1990'da sıfırın altında 46,4 derece olarak ölçüldüğü Van'ın Çaldıran ilçesinde, dondurucu soğuğun etkisi yine hissedildi. Bugün 12 kilometre uzaklıktaki Bezirhane Mahallesi'nde ölçülen eksi 26,9 derece sıcaklık ile Çaldıran, en soğuk ilçe oldu. Denizden 2 bin 50 metre yükseklikteki ilçede soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı, akarsu ve dereler buz tuttu, evlerin çatılarında ise buz sarkıtları oluştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiyenin En Soğuk IlçesiÇaldıran
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