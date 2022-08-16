Ukrayna'dan 3 bin 500 ton buğday taşıyan gemi, Tekirdağ açıklarında

TEKİRDAĞ - Türkiye'nin gerçekleştirdiği 'Tahıl Koridoru Anlaşması' çerçevesinde, Ukrayna'dan yola çıkan, 3 bin 500 ton buğday yüklü gemi 'Sormovskıy 121', Tekirdağ açıklarında demirlendi.



İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz'da imzalanan 'Tahıl Koridoru Anlaşması'nın ardından Ukrayna'dan 4 gün önce yola çıkan, 3 bin 500 ton buğday yüklü, Belize bandıralı ve 'Sormovskıy 121' isimli gemi, Tekirdağ'a ulaştı. Ukrayna'dan Tekirdağ'a ulaşan ilk gemi olan ve Süleymanpaşa ilçesi açıklarda demirlenen geminin, gümrük işlemlerinin ardından limana yanaşacağı belirtildi.