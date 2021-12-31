Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,867.66
ALTIN
784.01
DOLAR
13.40
STERLİN
18.10
EURO
15.20
Çankırı Karatekin Üniversitesi Akademik Personel istihdam edecek
Çankırı Karatekin Üniversitesi Akademik...
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Hazine ve Maliye Bakanlığı Sözleşmeli Personel alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı...
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim...

Uludağ pistlerinde yılbaşı yoğunluğu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
31 Aralık 2021 Cuma 16:35
0 Okunma
Uludağ pistlerinde yılbaşı yoğunluğu

BURSA - Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor. Otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı Uludağ'da tatilciler, güneşli havada kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Yeni yıla saatler kala Uludağ'daki oteller, yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece olduğu Uludağ'da, kar kalınlığı ise 46 santimetre olarak ölçüldü. Soğuğa rağmen güneşli olan havayı fırsat bilen tatilciler, kayak yapmanın keyfini çıkardı. İstanbul'dan Uludağ'a geldiğini söyleyen Korhan İşgören, "Merak ettim ve ilk kez buraya geldim. Kayak yapmayı öğrenmeye çalışıyorum. Tek dileğimiz, yeni yıla mutlu girmek. Hava güneşli, gayet güzel. Buranın eğlencesini çıkarıyoruz" diye konuştu.

Yılbaşı için Uludağ'a geldiğini belirten Furkan Cıklaşahin ise "Geçen sene bir kere gelmiştim. Çok memnun kalmıştım. Bu sene arkadaşlarımla geldim. Mükemmel geçiyor. Karın tadını çıkarıyoruz. Tam mevsiminde geldik. Bugün şanslı günümüz. Güneşli bir havaya denk geldik. Mutluyuz" dedi. 

'SEZON AÇILIŞI YAPTIK'

Kayak yapmak için Uludağ'a geldiğini söyleyen Özden Bal da "Arkadaşlarımla birlikte tatil amaçlı Uludağ'a geldik. Hem yeni yıla keyifli girebilmek için hem de kayak yapmak için buraya geldik. 'Pistlerin tadını çıkaralım' dedik. Sezon açılışı yaptık. Birkaç gün daha buradayız. Keyfimiz yerinde. Herkese güzel seneler diliyorum" diye konuştu. 

Otel yöneticisi Harbi Türk ise "Yeni yıla otelimiz dolu giriyor. Pistlerde kar var. Yılbaşını kutlamaya gelen misafirlerimizi karla karşıladık. Uludağ'daki tesisler, yeni yıla dolu giriyor. Eğlenceli programlar var. Güneş, karla birleşti. Güzel bir hava var. Yeni yıla girerken havanın güzel, doluluk oranının ise iyi olması bizim için mutluluk verici. Akşam yemekli güzel bir yılbaşı eğlencesi olacak. Hazırlıklarımızı tamamladık. Yılbaşı için gelen misafirlerimiz gitmeden sömestir için de rezervasyon yaptırdılar. Sömestir rezervasyon oranımız yüzde 90'ını bulmuş durumda" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Uludağ PistleriYılbaşı Yoğunluğu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dilovası’nda yerleşim alanlarının dönüşümü başlıyor
Dilovası’nda yerleşim alanlarının dönüşümü başlıyor
Ağrı’da dere ve göller buz tuttu
Ağrı’da dere ve göller buz tuttu
Ormanlar yasaklı ırk köpekler ile doluyor
Ormanlar yasaklı ırk köpekler ile doluyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans