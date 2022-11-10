Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 19
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.407,04
ALTIN
1.020,64
DOLAR
18,62
STERLİN
21,17
EURO
18,62
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Sözleşmeli Mühendis alacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22...
SPK, sınavla uzman yardımcısı alacak
SPK, sınavla uzman yardımcısı...
İstanbul Kültür Üniversitesi Araştırma görevlisi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Araştırma...
TİGEM'den kiralık tarım arazileri
TİGEM'den kiralık tarım arazileri

'Uyumadan önce sobalar mutlaka söndürülmeli'

10 Kasım 2022 Perşembe 11:14
'Uyumadan önce sobalar mutlaka söndürülmeli'

SİVAS  - Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürü Zekeriya Kayalı, "Soba kaynaklı çıkan yangınlar genelde bacalarla alakalıdır. Bacalardaki birikintiler ve dumanın sobadan çekilmemesi sonucu sobada oluşan basıncın da etkisiyle çıkan yangınlardır" dedi. İtfaiye Amiri Ahmet Çelimli ise, "Yatmadan önce bu tür sobalar kesinlikle söndürülmeli. Uyku esnasında yangın fark edilirse, ateşe müdahale yerine evin hemen terk edilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürü Zekeriya Kayalı ve İtfaiye Amiri Ahmet Çelimli kış aylarına girilmesiyle birlikte evlerde ısınma amaçlı kullanılan katı yakıtlı sobaların doğru kullanımı hakkında açıklamalarda bulundu. Bursa'da 9 kişinin hayatını kaybettiği yangını hatırlatarak uyarılarda bulunan İtfaiye Müdürü Zekeriya Kayalı, şunları söyledi:

"Uzun süre temizlenmemiş bacalar kurum birikmesi dolayısıyla tıkanacağından duman tahliyesi yapamaz. Bu nedenle tıkanan bacalar içerisinde bol miktarda karbonmonoksit gazı oluşur. Bu da dumanı geri teperek içeriye verir. Dolayısıyla bu gibi durumlar insan açısından tehlikeli bir durum oluşturmaktadır ve insanların hayatlarını kaybetmesine yol açmaktadır. Nedeni bacaların uygunsuz yapılması ve düzenli olarak temizlenmemesinden kaynaklıdır. Soba kaynaklı çıkan yangınlar genelde bacalarla alakalıdır. Bacalardaki birikintiler ve dumanın sobadan çekilmemesi sonucu sobada oluşan basıncın da etkisiyle çıkan yangınlardır. Karbonmonoksit ise ev sakinlerini genelde uyuşturup, uykuya daldırarak hareket kabiliyetlerini de kısıtlar. Bu tip olaylar da ölüme sebebiyet veriyor. Bursa'daki yangını ekipler çok hızlı söndürüyor ama karbonmonoksitin etkisiyle insanların ölümü gerçekleşiyor. Kendimizi, ailemizi, çocuklarımızı seviyorsak baca temizliğini kesinlikle yaptıralım. Kış mevsimine girdik. Vatandaşlarımız duyarlı olsun."

'SOBANIN SÖNDÜĞÜNDEN EMİN OLUNMALI'

Sivas Belediyesi İtfaiye Amiri Ahmet Çelimli de , "Yatmadan önce bu tür sobalar kesinlikle söndürülmelidir. Uyudukları zaman soba yeri geliyor kendiliğinden ateşleniyor ve karbonmonoksit gazı sızabiliyor. Bu şekilde tehlikeli bir durum oluşuyor. Bu yüzden ev sakinlerinin kesinlikle uyumadan önce sobayı tamamen söndürdüklerine emin olmaları gerekiyor. Uyku esnasında yangın fark edilirse, ateşe müdahale yerine evin hemen terk edilmesi gerekiyor. Ayrıca hemen itfaiye ekiplerine haber vermeleri gerekiyor. Olay yerine gelen ekiplere ise düzgün bir şekilde bilgi verip yanan cismin ne olduğunu da söylemeleri önemli. Eksiksiz tam ve bilinir bir adres vermeleri yangına müdahalede geç kalınmaması açısından gerekli" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürü Zekeriya KayalıYangınSoba
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maden işçilerinden Atatürk için ocak girişinde saygı duruşu
Maden işçilerinden Atatürk için ocak girişinde saygı duruşu
İnşaattaki iskelede saygı duruşuna geçtiler
İnşaattaki iskelede saygı duruşuna geçtiler
Konya Ovası'nda 'Obruk Eylem Planı' hazırlanacak
Konya Ovası'nda 'Obruk Eylem Planı' hazırlanacak
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans