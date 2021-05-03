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Vaka artışının en fazla olduğu Zonguldak'ta, sıkı denetim

Türkiye'de tam kapanma öncesi en fazla vaka artışının yaşandığı Zonguldak'ta, pandemi döneminin bugüne kadarki en fazla denetim noktaları oluşturuldu. Denetim noktalarında zaman zaman araç kuyruğu meydana geldi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Mayıs 2021 Pazartesi 14:05
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Vaka artışının en fazla olduğu Zonguldak'ta, sıkı denetim

ZONGULDAK - Kentte, 10- 16 Nisan tarihleri arasında 100 bin kişide 456,36 olan vaka sayısı, 17-23 Nisan tarihleri arasında 578,82'ye çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçen hafta nüfusa oranla en fazla vaka artışının yaşandığı il olarak açıkladığı kentte denetimler de sıklaştırıldı. Kent merkezinde araç geçişinin olduğu cadde ve sokak giriş çıkışlarında, pandemi döneminin bugüne kadarki en fazla denetim noktaları oluşturuldu. Polis ekipleri, denetim noktalarında durdurulan araç sürücülerinin izin belgeleri olup olmadığını kontrol ediyor. Yaya devriyeler de vatandaşların izin belgelerini kontrol ediyor. Kent merkezinde denetim noktalarında kontroller sırasında zaman zaman araç kuyrukları oluştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tam KapanmaVaka ArtışıZonguldakSıkı Denetim
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