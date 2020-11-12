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Yangında zarar gören ormanlık alan, kadın eliyle yeşeriyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde yangında zarar gören ormanlık alan, köylü kadınlarca dikilen karaçam fidanlarıyla yeniden yeşerecek.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Kasım 2020 Perşembe 11:20
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Yangında zarar gören ormanlık alan, kadın eliyle yeşeriyor

KÜTAHYA - Hisarcık'a bağlı Örenköy Büyükdere mevkisinde geçen ay çıkan yangında yaklaşık 7 hektarlık alan zarar gördü. Meşe ve karaçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda çıkan yangının ardından Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince yenileme çalışması başlatıldı. Bu kapsamda Hasanlar Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bünyesinde çalışan 30 köylü kadın Örenköy Arıkaltı mevkiindeki yanan 7 hektarlık ormanlık alanda fidan dikti. Kooperatif Başkanı Mehmet Tahran, köylü kadınların dikim çalışmalarına katılarak hem üretime hem de alile bütçelerine katkı sağladıklarını söyledi. Fidan diken köylü kadınlardan Ayşe Altınay, fidan dikim işinde çalışarak hem aile ekonomisine katkıda bulunduklarını hem de yeni nesillere yeşil alanlar bırakacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ayşe İnal de işlerini severek yaptıklarını belirterek, “Kooperatifimiz bizlere iş imkanı sağlıyor, biz işimizi severek yapıyoruz. Ayrıca ormanlarımızı yeşertiyoruz. Devletimizden daha çok iş istiyoruz” dedi. 

DHA

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Yangında Zarar Gören Ormanlık AlanKadın Eliyle YeşeriyorKütahya
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