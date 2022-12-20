Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.371,36
ALTIN
1.078,15
DOLAR
18,67
STERLİN
22,67
EURO
19,81
Türk-Alman Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Türk-Alman Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
TED Üniversitesi YD Öğretim Görevlisi alacak
TED Üniversitesi YD Öğretim...
İller Bankası A.Ş. 400 Sözleşmeli Personel alacak
İller Bankası A.Ş. 400...
Sabancı Üniversitesi 2 Araştırma Görevlisi alıyor
Sabancı Üniversitesi 2 Araştırma...

Yunan unsurlarının ittiği 84 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında Yunan unsurlarının ittiği 84 kaçak göçmen kurtarıldı

20 Aralık 2022 Salı 12:00
Yunan unsurlarının ittiği 84 kaçak göçmen kurtarıldı

İZMİR'in Menderes ve Dikili ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği anlaşılan 84 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ve Menderes açıklarında can salı ve lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği anlaşılan 84 kaçak göçmeni kurtardı.

Öte yandan ekipler, Çeşme açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen, lastik bot içindeki 26 göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemleri sonrası İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yunan UnsurlarıKaçak Göçmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir'de 13 bin 450 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
İzmir'de 13 bin 450 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
Çıldır Gölü, buz tutmaya başladı
Çıldır Gölü, buz tutmaya başladı
Kırklareli'de yılbaşından beri 1239 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli'de yılbaşından beri 1239 kaçak göçmen yakalandı
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans