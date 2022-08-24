'Zafer Yolu' kafilesi, tarihi yürüyüş için yola çıktı

İZMİR'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında, Kocatepe'den İzmir'e 'Zafer ve Anma Yürüyüşü' yapacak kafile, Afyonkarahisar'a uğurlandı. Kafileye Türk bayrağını teslim eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "9 Eylül sadece İzmir'in değil, Türkiye'nin kurtuluşudur" dedi.



Büyükşehir Belediyesi'nin kentin kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlediği; Kocatepe'den başlayıp 9 Eylül'de İzmir'de sonlanacak 'Zafer ve Anma Yürüyüşü' için kafile yola çıktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 400 kilometrelik tarihi yürüyüşün katılımcılarını Tarihi Havagazı Fabrikası'ndan Afyonkarahisar'a uğurladı. Uğurlamada Başkan Tunç Soyer'e Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyeleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği temsilcileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genç İzmir gönüllü takımı, kafiledeki sporcular ve çok sayıda İzmirli eşlik etti. Törende konuşan Başkan Soyer, "100 yıl önce atalarımız bu cennet vatanı bize emanet etmek için olağanüstü bir zafer kazandı. O zafer yolculuğu 100 yıl önce başladı. Kanları, canları pahasına kazandıkları o zaferle yeni bir devlet kuruldu, cumhuriyet kuruldu. Ülkemiz demokrasinin, tam bağımsızlığın, özgürlüğün ve barışın memleketi oldu. Atalarımızla iftihar ediyoruz. Bugün gelecek nesillere yine bu eşsiz vatanı emanet etmenin heyecanını yaşıyoruz. Bu muazzam zaferin ilk adımlarını atmak için bugün İzmir'den yola çıkıyorsunuz. Yolunuz açık olsun, ayağınıza taş değmesin" diye konuştu.



9 Eylül'de yeniden İzmir'de buluşacaklarını belirten Başkan Soyer, "9 Eylül sadece İzmir'in değil, Türkiye'nin kurtuluşudur. Yeni bir devlerin, cumhuriyetin başlangıç tarihidir. 100 yılı kutlamak her kula nasip olmaz. Bizler bu nedenle çok şanslıyız. Kurtuluşumuzun ve kuruluşumuzun 100'üncü yılını idrak ediyoruz. O yüzden çok gururluyuz. 9 Eylül'de Gündoğdu Meydanı'nda büyük bir coşkuyla buluşmak üzere hepinize iyi yolculuklar diliyorum" dedi.



AY YILDIZLI BAYRAĞI KAFİLEYE TESLİM ETTİ



Başkan Soyer, 400 kilometrelik tarihi yolculuk boyunca taşınacak ve son durağı 9 Eylül'de İzmir'de düzenlenecek kurtuluş törenleri olacak Türk bayrağını, Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Siyami Çetin'e teslim etti.



Öte yandan Soyer bugün Afyonkarahisar'a gidip, ilk olarak Büyük Taarruz öncesi şanlı ordumuza kucak açan Dereçine'ye gidip, kafileyle buluşacak.



Kocatepe'den başlayıp İzmir'de sonlanacak Zafer ve Anma Yürüyüşü kapsamındaki etkinlikler, Büyük Taarruz öncesi Türk ordusuna kucak açan Dereçine'de 24 Ağustos akşamı başlayacak. Açılış Başkan Soyer, İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi Puğ ve Prof. Dr. Ergün Aybars'ın konuk olarak katılacağı 'Barış ve Türkiye Söyleşisi' ile yapılacak. Aynı gece ünlü şarkıcı Haluk Levent de sahne alacak. Konser sonrası komşu Yeşilçiftlik beldesine düzenlenecek 8 kilometrelik halk yürüyüşüne katılacak kafile, geceyi de çadır kampında geçirecek.



ZAFER YOLU



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün son hazırlıklarını silah arkadaşlarıyla paylaştığı Şuhut Atatürk Evi'ni ziyaret edecek kafile, Büyük Taarruz'un tarihi yıl dönümü olan 25 Ağustos gecesi ise Çakırözü köyünden Kocatepe'ye uzanan 14 kilometrelik Zafer Yolu'nda yürüyecek. Bir asır evvel Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının zafere yürüdüğü yoldan Kocatepe'ye ulaşacak kafile, sabah saatlerinde düzenlenecek anma törenlerinden sonra İzmir'e uğurlanacak. Lisanslı dağcı, sporcu ve gönüllü gençlerden oluşan ana yürüyüş kafilesi ise 400 kilometrelik Zafer Yolu'nu köy ve kasabalardan yürüyerek, 14 günde İzmir'e varacak.



KURTULUŞ GÜNLERİ KUTLANACAK



Güzergah üzerindeki Atatürk Evi, müze ve şehitlik ziyaretlerinin ardından Dumlupınar'a yürüyecek ekip, Atatürk'ün "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri" emriyle ulusun zaferini müjdelediği Zafertepe'de düzenlenecek etkinliklere de katılacak. Banaz, Uşak, Ulubey, Eşme, Kula, Alaşehir, Salihli, Ahmetli, Turgutlu ve Kemalpaşa'nın kurtuluş günü kutlamalarına katıldıktan sonra İzmir'e doğru ilerlemeye devam edecek kafilenin son durağı ise 9 Eylül sabahı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek İzmir'in kurtuluş törenleri olacak. Yürüyüş kafilesi, Kocatepe, Zafertepe ve Dumlupınar şehitliklerinden bayrağa sardıkları hatıra toprağını da Cumhuriyet Meydanı'nda yükselen Atatürk Anıtı'nın toprağına katacak.



Kafileye hat boyunca mobil ekipleriyle lojistik destek sağlayacak İzmir Büyükşehir Belediyesi, yürüyüşçülerin geçtiği köylerde sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyerek kurtuluş ve zafer coşkusunu yöre halkıyla yaşayacak. Kamp akşamlarında köy halkının da davetli olacağı tarih söyleşileri ve müzik dinletileri düzenlenecek, çocuklara hikaye kitapları ve 'Nutuk' hediye edilecek.