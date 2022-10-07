"Zigana Tüneli gurur projeleri arasında yerini alacak"

TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Zigana Tüneli, Trabzon ve Gümüşhane’nin geleceğine vurulacak bir mühür gibi, açılışıyla bölgenin gelişimi ve kalkınmasında önemli bir ivme oluşturacak, Türkiye’nin gurur projeleri arasında yerini alacak" dedi.



Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta, tamamlandığında, dünyanın en uzun 3'üncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak Zigana Tüneli'nde çalışmalar sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Zigana Tüneli’nde incelemelerde bulundu.



Zigana Tüneli’nde ışık görme töreninin 13 Ocak’ta yapıldığını hatırlatan ve çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Bakan Karaismailoğlu, "Planlamalarımızı bölgesel sınırları da aşarak küresel çapta yapıyoruz. 1 trilyon 631 milyar liranın üstünde yatırımla ulaştırma altyapılarımızı iyileştirmek, Türkiye’yi küresel bir lojistik süper güce dönüştürmek, ulaşım ağlarını genişletmek ve uluslararası taşımacılık güzergâhlarındaki eksik bağlantıları tamamlamakta önceliklerimiz oldu. İşte bu noktada Doğu Karadeniz’in en önemli ticaret merkezi konumundaki Trabzon’u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum’a bağlayan güzergâhta inşa ettiğimiz Zigana Tüneli’ne de bu açıdan bakmamız gerekiyor" diye konuştu.



'KUZEY-GÜNEY AKSLARI KAPSAMINDA EN ÖNEMLİ PROJELERDEN BİRİ'



Karadeniz Bölgesinde çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:



"Bu kıymetli projemizi, tüm Orta Doğu ülkelerinin Karadeniz’e ulaşması açısından hayati önem taşıdığı farkındalığı ile değerlendirmekteyiz. Bilindiği üzere Karadeniz Sahil Yolu, sahil kesimindeki yerleşim yerlerini yüksek standartlı bir ulaşım ağı ile birbirine bağlıyor. Bununla birlikte başlattığımız kuzey-güney akslarını iyileştirme çalışmaları kapsamında bölgede pek çok yol ve tünel yapımını da projelendirdik. Ovit Tüneli, Cankurtaran Tüneli, Salmankaş Tüneli, Salarha Tüneli, Hurmalık-1 ve Hurmalık-2 tünelleri gibi nicesini tamamlayarak milletimizin hizmetine verdik. Bugün bizleri bir araya getiren Zigana Tüneli de kuzey-güney aksları kapsamında hayata geçirdiğimiz projelerin en önemlilerinden biridir. Trabzon’u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum’a bağlayan güzergahta inşa ediliyor. Trabzon-Aşkale Yolu’nun 44’üncü kilometresindeki Maçka-Başarköy mevkiinde başlayıp, 67’nci kilometrede yer alan Köstere-Gümüşhane Yolu’na köprülü kavşak ile bağlanıyor. 12 metre genişliğindeki mevcut devlet yolu ikişer şeritli bölünmüş yol haline gelecek. Projenin hizmete açılmasıyla, Zigana’nın zirvesinde 2 bin 10 metre olan ve 1’inci tünelde 1825 metreye indirilen kot, 600 metre daha aşağı çekilerek 1212 metreye inmektedir. Tünelimizin sol tüpü 14 bin 448 metre, sağ tüpü 14 bin 477 metre uzunluğunda olmak üzere çift tüpten oluşuyor. Toplam uzunluğu bağlantı yolları ile birlikte 15,1 kilometreye ulaşacak. Kazı-destekleme ve nihai beton kaplama çalışmalarını zaten tamamlamıştık."



‘AKARYAKITTAN YILLIK TOPLAM 139 MİLYON TL TASARRUF EDİLECEK’



Tünelde devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Karaismalioğlu, "Önemli aşamaları geride bıraktık, elektro mekanik imalatlar devam ediyor. Tünel çıkış kavşağında bulunan 126 metre uzunluğundaki ardgerme köprü imalatlarını da tamamladık. Projemiz hizmete açılınca; mevcut yol 8 kilometre kısaltılmış olacak. Böylece seyahat süresi yaklaşık 30 dk azalacak. Bu da büyük tasarruf avantajları sağlayacak. Zamandan 40 milyon TL, akaryakıttan 99 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 139 milyon TL tasarruf edilecek. Karbon salımı da 18 bin ton daha az gerçekleşecek. Zigana Tüneli'nin açılışına artık sayılı günler kaldı. 2023 yılı nisan ayında bütün imalatlarımızı tamamlayıp Tünel’imizi hizmete açmayı hedefliyoruz. Yine, Zigana Tüneli faaliyete geçtiğinde, özellikle kış aylarında yaşanan çileleri tarihe gömerek yol kullanıcılarına güvenli ve konforlu seyahat imkânı sağlayacağız. Ayrıca, mevcut Trabzon-Gümüşhane hattında bulunan keskin virajlar, rampalar ile birlikte dik yamaçlardan taş düşmesi gibi problemlerde ortadan kalkacak. Trafiğin Karadeniz sahil kesimindeki yerleşkelere, limana, turizm ve sanayi merkezlerine sorunsuz akışı artık mümkün olacak. Böylece uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına büyük katkılar sunacağız" dedi.



‘YERLİ KAYNAKLAR KULLANILDI’



Bakan Karaismalioğlu, Zigana Tüneli ve bağlantı yolarının yapımı, tasarımı ve kontrolünde yüzde 100 yerli kaynakların kullandığını belirterek, şu ifadeleri kaydetti:



"Proje tamamen Türk mühendisleri ve işçileri tarafından inşa edildi. Ayrıca kara yolu tünellerinde Türkiye’de ilk defa yapılan 'dikey şaft yapıları' Zigana Tüneli’nde teşkil edildi. Proje kapsamındaki 3 istasyonun her birinde 1 temiz, 1 de kirli hava olmak üzere toplam 6 adet havalandırma şaft yapısı bulunuyor. Teknik, mühendislik boyutuyla yerli ve millî çalışmaların bir başka zaferi olacak, Avrupa’nın ve dünyanın zirvesindeki yapılardan biri arasına yerleşecek Zigana Tüneli, Trabzon ve Gümüşhane’nin geleceğine vurulacak bir mühür gibi, açılışıyla bölgenin gelişimi ve kalkınmasında önemli bir ivme oluşturacak, kullananlara, bölge halkına kazandıracaklarıyla Türkiye’nin gurur projeleri arasında yerini alacak. Zaten eğer gönlünüzde milletinize karşı duyduğunuz aşk varsa, hizmet üretme isteği varsa, geçilmez denen yollar geçit verir, aşılmaz denen dağlar aşılır."



Trabzon’da yürütülen diğer çalışmalar hakkında da bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, "Kanuni Bulvarı, Maçka- Trabzon, Of-Çaykara, Akçaabat-Söğütlü-Yıldızlı Yolu, Araklı-Dağbaşı-Yolu, Akçaabat-Düzköy Yolu, Düzköy-Tonya Yolu gibi toplam proje tutarı 26 milyar 905 milyon lira olan 24 kara yolu projemize devam ediyoruz" diye konuştu.