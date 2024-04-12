Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda Fenerbahçe, deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımına 3-2 mağlup oldu.

A Milli Kadın Tenis Takımı, ikinci maçında Portekiz'i 2-1 mağlup etti A Milli Kadın Tenis Takımı, ikinci maçında Portekiz'i 2-1 mağlup etti

Öne çıkan diğer maçta İngiliz ekibi Aston Villa, sahasında Fransa temsilcisi Lille'i 2-1 yendi.

Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 60. dakikada oyuna dahil oldu.

Turnuvada rövanş maçları, 18 Nisan Perşembe günü oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Olympiakos (Yunanistan)-Fenerbahçe: 3-2

Viktoria Plzen (Çekya)-Fiorentina (İtalya): 0-0

Club Brugge (Belçika)-PAOK (Yunanistan): 1-0

Aston Villa (İngiltere)-Lille (Fransa): 2-1

Kaynak: AA