Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda Fenerbahçe, deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımına 3-2 mağlup oldu.
Öne çıkan diğer maçta İngiliz ekibi Aston Villa, sahasında Fransa temsilcisi Lille'i 2-1 yendi.
Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 60. dakikada oyuna dahil oldu.
Turnuvada rövanş maçları, 18 Nisan Perşembe günü oynanacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
Olympiakos (Yunanistan)-Fenerbahçe: 3-2
Viktoria Plzen (Çekya)-Fiorentina (İtalya): 0-0
Club Brugge (Belçika)-PAOK (Yunanistan): 1-0
Aston Villa (İngiltere)-Lille (Fransa): 2-1
Kaynak: AA