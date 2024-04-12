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Alınan sonuçlar şöyle:

Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 60. dakikada oyuna dahil oldu.

Öne çıkan diğer maçta İngiliz ekibi Aston Villa, sahasında Fransa temsilcisi Lille'i 2-1 yendi.

A Milli Kadın Tenis Takımı, ikinci maçında Portekiz'i 2-1 mağlup etti

A Milli Kadın Tenis Takımı, ikinci maçında Portekiz'i 2-1 mağlup etti

Avrupa futbol unun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda Fenerbahçe, deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımına 3-2 mağlup oldu.

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