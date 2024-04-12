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Alınan sonuçlar şöyle:

Milli futbol cu Zeki Çelik'in 90. dakika forma giydiği maçta ise Roma, 17. dakikada Gianluca Mancini'nin attığı golle Milan'ı 1-0 mağlup etti.

İtalya temsilcisine galibiyeti 38 ve 60. dakikalarda Gianluca Scamacca ile 83. dakikada Mario Pasalic'in golleri getirdi.

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