Borussia Dortmund ile Real Madrid arasındaki 2023-2024 sezonu şampiyonluk mücadelesi, Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli futbol organizasyonunun tarihine bakıldığında İspanya temsilcisi Real Madrid; 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2022 yıllarında olmak üzere 14 kez mutlu sona ulaşarak en başarılı takım oldu. Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarındaki final maçlarında ise sahadan yenilgiyle ayrılarak kupaya uzanamadı.

panya ekipleri 19 kez kazandı

23 farklı takım kupaya uzandı

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda bugüne kadar 42 farklı takım final maçına çıkarken, 23 ekip kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.

Kupayı Real Madrid 14, Milan 7, Liverpool ve Bayern Münih 6'şar, Barcelona 5, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Chelsea, Nottingham Forest ve Porto ikişer, Manchester City, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olimpik Marsilya, PSV ve Steaua Bükreş de birer kez kazandı.

5 Ajax 6 4 Inter 5 3 Manchester United 5 3 Juventus 9 2 Benfica 7 2 Chelsea 3 2 Nottingham Forest 2 2 Porto 2 2 Manchester City 2 1 Celtic 2 1 Hamburg 2 1 Steaua Bükreş 2 1 Marsilya 2 1 Borussia Dortmund 2 1 Feyenoord 1 1 Aston Villa 1 1 PSV 1 1 Kızılyıldız 1 1 Atletico Madrid 3 0 Valencia 2 0 Reims 2 0 Fiorentina 1 0 Eintracht Frankfurt 1 0 Partizan 1 0 Panathinaikos 1 0 Leeds United 1 0 Saint-Etienne 1 0 Borussia Mönchengladbach 1 0 Club Brugge 1 0 Malmö 1 0 Roma 1 0 Sampdoria 1 0 Bayer Leverkusen 1 0 Monaco 1 0 Arsenal 1 0 Tottenham 1 0 Paris Saint-Germain 1 0

- İspanya ekipleri 19 kez kazandı

1992-1993 sezonundan bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan "Kupa 1"i şimdiye kadar en çok İspanya takımları kazandı.

İspanya ekiplerinin 19 kez kazandığı turnuvada İngilizler 15, İtalyanlar 12, Almanlar 8, Hollanda takımları 6, Portekiz temsilcileri 4, Fransız, Rumen, İskoç ve Yugoslav takımları da birer defa mutlu sona ulaştı.

ÜLKE ŞAMPİYON FİNAL İspanya 19 30 İngiltere 15 26 İtalya 12 29 Almanya 8 18 Hollanda 6 8 Portekiz 4 9 Fransa 1 7 Romanya 1 2 İskoçya 1 2 Yugoslavya 1 2 Belçika 0 1 Yunanistan 0 1 İsveç 0 1