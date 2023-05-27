İSTANBUL- Hessen Eyaleti Kültür ve Uyum Bakanlığı ve Frankfurt Büyükşehir Belediyesi desteği ile Kültürlerarası İletişim Derneği tarafından düzenlenen 23. Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali’nin hazırlıkları Frankfurt ve İstanbul’da aralıksız devam ediyor. 11-16 Haziran 2023 tarihleri arasında Kültürlerarası İletişim Derneği tarafından TÜRSAK Vakfı Türkiye proje ortaklığı ile gerçekleştirilecek olan festivalin programı açıklandı. Açılış ve kapanış gecesinin sunuculuğunu Yosi Mizrahi üstlenirken açılış gecesinde Tuna Kiremitçi de sahne alacak.

Festival onur ödülleri sahiplerine takdim edilecek

23. kez düzenlenen Türk Film Festivali | International / Frankfurt/M.’nin “Yaşam Boyu Onur ve Vefa Ödülleri” sahipleri belli oldu. 12 Haziran’da verilecek olan "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nün bu yılki sahipleri; 1996 yılında “Eşkıya” filmindeki “Keje” rolüyle büyük başarı elde eden tiyatro ve sinema oyuncusu Sermin Hürmeniç, 24. Ankara Film Festivali ve 3. Malatya Film Festivali'nde “Tepenin Ardı” isimli sinema filminde oynadığı rol ile en iyi erkek oyuncusu seçilen oyuncu, yönetmen, sanat yönetmeni ve yazar Tamer Levent ile Türk kökenli Alman oyuncu Tayfun Bademsoy olacak.

Vefa ödülleri ise bu yıl 2008 yılında aramızdan ayrılan oyuncu Suna Pekuysal ile 2000 yılında aramızdan ayrılan oyuncu Ergün Köknar’a verilecek. Ödül, sanatçı çiftin oğulları Sait Ali Köknar'a takdim edilecek.

“Prestij Meselesi” Frankfurt’ta!

Bu yıl yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül’ün yaptığı “Prestij Meselesi” filmi Avrupa Prömiyerini 12 Haziran’da festivalin açılış filmi olarak yapacak. Film gösterimi sonrasında filmin oyuncularından Mahmut Kırmızıgülseyirci ile söyleşide buluşacak.

Prestij Meselesi, müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu’nun kurucusu olduğu Prestij Müzik döneminde yaşananları konu ediyor. 1991 yılında kurulan Presitj Müzik, 90’lı yıllarda ülke müziğine çok önemli isimleri kazandırdı. Bu dönemde Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent’in de yolu Prestij Müzik ile kesişti. Filmde, Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent'in, Hilmi Topaloğlu ile çıktıkları yolculuğa odaklanılıyor.

Festival Jürisinde birbirinden değerli isimler yer alıyor

Sinema sanatı aracılığıyla Türkiye ve Almanya toplumları arasındaki ekonomik ve kültürel paylaşımı artırmayı ve birlikte yaşam kültürüne katkıda bulunmayı amaçlayan Türk Film Festivali | International / Frankfurt/M. her yıl Türk sinemasının nitelikli örneklerini Almanya'da geniş kitlelerle buluşturuyor. Festival kapsamında düzenlenen 11. Alman Sinemacılar gözü ile Uzun Metraj Film Yarışması, 4.Ulusal Belgesel Film Yarışması, 15.Türk ve Alman Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması’nın jürileri belli oldu.

“11.Alman Sinemacılar Gözüyle Türk Filmleri Yarışması”nın Ana Jürisi yönetmen Dirk Schäferbaşkanlığında kurgu operatörü Patricia Rommel, Türk asıllı Alman oyuncu Jale Arıkan, yönetmen Yüksel Aksu, oyuncu Ece Uslu ve oyuncu Tuğrul Tülek ‘ten oluşuyor. ‘4.Ulusal Belgesel film Yarışması’nın Ana Jürisi ise yönetmen Erdem Tepegöz başkanlığında senarist Kemal Hamamcıoğlu, oyuncu Eylem Yıldız, oyuncu Özge Özacar ve oyuncu Ümit Belen ‘den oluşuyor. ‘15. Üniversiteler Arası Türk Kısa Filmleri’ Ana Jürisi Prof. Dr. Bülent Vardar başkanlığında oyuncu Nilperi Şahinkaya, oyuncu Yağız Can Konyalı, ‘15. Üniversiteler Arası Alman Kısa Filmleri’ Ana Jürisi ise Yazar-çevirmen Gülçin Wilhelm, yönetmen Seyhan Derin ve Frankfurt Sinema Derneği eski başkanı Ralph Foerg’den oluşuyor.

Frankfurt Türk Filmleri Festivali’ne Yıldız Yağmuru

Kültürlerarası İletişim Derneği tarafından ve TÜRSAK Vakfı Türkiye proje ortaklığı ile Hüseyin Sıtkı başkanlığında düzenlenen festival, her yıl olduğu gibi bu yıl da ziyaretçilerine dopdolu bir sinema haftası yaşatmaya hazırlanıyor. 16 Haziran’a kadar sürecek festivale birçok ünlü isim katılacak. Festival boyunca vizyon filmlerinin yanı sıra finale kalan filmler ile Türk kökenli Alman sinemacıların filmlerinin gösterimi yapılacak. Ayrıca konser, panel gibi etkinlikler, Frankfurt Belediye Başkanı ve Frankfurt Başkonsolosunun davetleri gerçekleşecek. Her yıl olduğu gibi Frankfurt ve Rhein-Main bölgesinde 6 farklı şehirdeki film gösterimlerine ek olarak; huzurevi, okullar ve cezaevinde film gösterimleri gerçekleşirken; bu yıl ilk kez açık hava sineması etkinliğinde de sinemaseverler filmlerle buluşacak. Festivalde bu yıl sosyal sorumluluk projesi olarak 14 Haziran'da yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın yaptığı "Buğday Tanesi" filmi gösterilecek. Festival kapsamında gerçekleşecek söyleşiler arasında; 14 Haziran’da 'Turna Misali' film gösterimi sonrası oyuncu Sennur Nogaylar söyleşisi, 15 Haziran’da 'Karanlık Gece' film gösterimi sonrası oyuncu Berkay Ateş söyleşisi ve 15 Haziran’da 2023 'Çilingir Sofrası' film gösterimi sonrası oyuncu Barış Gönenen ve Ahmet Rıfat Şungar söyleşisi yer alıyor.

Türkiye Cumhuriyeti 100 Yaşında! “Cumhuriyet ve Sinema” Paneli

Hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiği festivalde bu yıl ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yaşının kutlaması vesilesiyle “Cumhuriyet ve Sinema” konulu bir de panel de gerçekleşecek. Panelin katılımcıları arasında ise yönetmen Yüksel Aksu, oyuncu Ece Uslu, oyuncu Nilperi Şahinkaya, oyuncu Yağız Can Konyalı ve oyuncu Tuğrul Tülek yer alıyor. Türk sinemasının Cumhuriyet tarihindeki yeri ve gelişimi üzerine gerçekleşecek olan panel, 14 Haziran tarihinde düzenlenecek.

HABER: BÜLENT ÇAMCI