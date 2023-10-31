Haber: Damla Oya Erman

Bu yıl hangi korku kraliçesi tahtın sahibi oldu? Hangi pop ikonu sonsuz bir şekilde yeniden canlandırıldı? Greta Gerwig'in milyar dolarlık gişe rekorları kıran filmine bir saygı olarak kaç Barbie kostümü görünürdeydi?

Elbette ünlülerin Halloween kostümleri de göz alıcı ve eğlenceli oluyor. Profesyonel makyaj sanatçıları ve saç stilistleri ile çalışabilen bu yıldızlar, hayal güçlerini sonuna kadar kullanıyorlar. Bu "Halloweekend" döneminde New York, Londra ve Los Angeles, A-List ünlülerin katıldığı etkinliklere ev sahipliği yaparken, korkunç kıyafetlerle şov yapmaktan çekinmediler. İşte bu yılın en dikkat çeken anlarından bazıları: Megan Fox ve Machine Gun Kelly'nin "Kill Bill" çift kostümleri, Edward Norton'ın David Beckham taklidi ve Paris Hilton'ın 2000'lerin Britney Spears dönemine saygı duruşu.

2023 Halloween'ından bazı ünlü kostümlerini görmek için aşağı kaydırın:

Megan Fox ve Machine Gun Kelly, "Kill Bill: Bölüm 1"den Gogo Yubari ve The Bride rolleriyle harika kostümler giydiler.

Austin Butler, Andy Warhol'u; Kaia Gerber, Edie Sedgwick'i; Cindy Crawford, "Grease" filminden Sandy Olsson'u; Presley Gerber, "Fear and Loathing in Las Vegas" filminden Raoul Duke'u; ve Rande Gerber, "Grease" filminden Danny Zuko'yu canlandırdılar.

Halsey, şeffaf etekli bir deniz kızı kostümü ile dikkat çekti.

Jodie Turner-Smith, şeytani bir kovboy kostümü ile farklı bir tarzı tercih etti.

Son Netflix belgesel dizisinin popülerliğinden etkilenen Shauna Robertson ve Edward Norton, 2000'lerin "Posh ve Becks" döneminde Victoria ve David Beckham kılığına girdiler.

Megan Fox ve Machine Gun Kelly, "Death Note" manga serisinden ilham alarak ikinci bir dizi kostümle dikkat çektiler.

Kyle MacLachlan'ın pickleball maçı korkunç bir şekilde ters gitmiş gibi görünüyor.

Justin Bieber ve Hailey Bieber, "The Flintstones"dan ilham alarak kostümler giydiler.

Kelsea Ballerini, "Barbie" temalı pembe bir kovboy kostümü ile görüntülendi.

Lara Croft karakterine hayat veren Lori Harvey, Lara Croft olarak kostüm seçti.

Paris Hilton, Britney Spears'ın "Toxic" müzik videosundaki ikonik mavi uçuş görevlisi kıyafetiyle hayranlarına nostalji yaşattı.

Paris Hilton, başka bir kostümle Katy Perry'yi canlandırdı ve sosyal medyada viral olan son performansını hatırlattı.

Demi Lovato, korseli Pamuk Prenses kostümü ile katıldı.

"Selling Sunset" dizisinin kardeşleri Brett ve Jason Oppenheim, astronot ve kovboy kostümleri giydiler.

Sabrina Carpenter, dantel iç çamaşırı ve taçla görünümünü tamamladı.

Molly Sims, "Scarface" filmine bir saygı olarak Elvira Hancock kostümü tercih etti.