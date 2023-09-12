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UŞAK (AA) - Alınan bilgiye göre, Durak Mahallesi Şehit Mustafa Kemal Akın Sokak'taki bir sağlık merkezine giden Yaşar Bozdağ (36), koşu bandındaki yürüyüşü sonrası dinlenme odasına geçti.

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