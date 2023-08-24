İSTANBUL- Yıllarca reyting rekorları kıran pek çok TV programında editör olarak görev yapan, aynı zamanda yazar ve senarist olan Yasemin Özçelik, artık keyifli söyleşileriyle de Youtube'da Yasemin Özçelik kanalında birbirinden önemli konukları ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kozmoz Tarot youtube kanalı bulunan öngörü uzmanı, astrolog Vida Bicaci (Vivi Bicaci) her hafta hem bilgilendiren hem de güldüren sohbetlere imza atan Yasemin Özçelik‘in adına soyadına bir şiir yazdı. Derin anlamlar ile karmaya da değinen şiirin başlığı ise, ‘Yolcu Yolunda Gerek’ oldu.

İşte şiir;