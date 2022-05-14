Dinçer KARACALAR

TATİLBUDUR.COM SEKTÖRDEKİ 25.YILINDA

1.200.000 MİSAFİR İLE 2.5 MİLYAR CİRO HEDEFİNDE

Çeyrek asrı aşkın bir süredir Türk turizmine verdiği hizmetler ve dijital turizmde gerçekleştirdiği öncü projelerle sektörün lider oyuncularından biri olan Tatilbudur.com; sektördeki 25. yılını son 4 yılda 5 kat büyüme ile kutluyor. Türkiye’nin 60’a yakın ilinde, 500’den fazla acentesi, 2.500’den fazla tatil danışmanı ve 140 milyon görüntülenmeye sahip web sitesi ile hizmet veren şirket, 2022 yılında 1,2 milyon misafirin tatil deneyimlerine aracılık ederek 2.5 Milyar TL üzerinde ciro hedefinde.

HAFTANIN MEKANI

Bir Şehir Efsnesi Mandıracı Mehmet

1964 yılında Balıkesir’in Balya ilçesine bağlı Ilıca Köyünde başladı Mandıracı Mehmet’in hikayesi…

Onbir yaşlarında köyündeki Rumlardan kalma taş mandırada çalışmaya başladı.

1977 yılında ise onüç yıl boyunca önce işçisi sonra ustası olarak çalıştığı taş mandıra artık onundu…

Mehmet Gündoğdu markası ile sadece peynir ürettiği mandırasında 1999 yılında yoğurt da üretme kararı aldı. Mandırasına ve işine ömrünü adadığı için köyünde ve ticaret hayatında Mandıracı Mehmet

olarak anılır kendisi… Bugün halen aynı yerde günlük sadece 2 ton süt ile butik üretimine devam ediyor.

İnstagram/mandiracimmehmet

LEO MESSI VE PAUL POGBA, LUCY BRONZE VE PEPSI’NİN ESKİ REKLAM YÜZÜ RONALDINHO’YA ALL-STAR KADROSUNA HOŞ GELDİNİZ DİYOR

Pepsi®, UEFA Şampiyonlar Ligi ile uzun zamandır devam eden prömiyer iş birliğine dayanan yeni küresel futbol kampanyasını sunuyor. ‘Futbolu Doyasıya Yaşa’ (Play to Inspire) kampanyası, Barselona’nın birçok ödül kazanmış film yapımcısı Ernest Desumbila tarafından yönetilen, saha içinde ve dışında futbolun bugününe ve geleceğine yön veren ve fark yaratan isimleri kutlayan enerji dolu bir filmle başlıyor.

O SOKAĞA ASLA GİRME

Suçlu mu yoksa kurban mı?

Yazar Güneş Altunkaş, O Sokağa Asla Girme adlı yeni kitabıyla bilinen klasik polisiye romanı kalıplarının dışına çıkıyor. Farklı tarzıyla yeni bir anlatım dili geliştirerek, iki farklı kurgu ve türde olan romanları fantastik dram türündeki Kapının Ardındaki Ben ve polisiye dram türündeki Hokus Pokus’ u tek bir kurguda ustalıkla birleştirip yeni çıkan romanı O Sokağa Asla Girme ile okurlarıyla buluşuyor. Devam niteliğindeki bu roman, bugüne kadar merak edilen soruların cevaplarını da veriyor.

DİYARBAKIR’DA MODA RÜZGARI

Türkiye’nin en büyük moda etkinliklerini gerçekleştiren Dosso Dossi Fashion Show, Doğubayazıt ve Kapadokya’nın ardından bu kez Diyarbakır’da moda rüzgarı estirdi. Diyarbakır’ın tarihi ve turistik bölgeleri arasında yer alan On Gözlü Köprü, Cemil Paşa Konağı ve Keçi Burcu’nda gerçekleştirilen çekimlerde ünlü mankenler görev aldı.

Özkan Yavaş Ah Kalbim diyor

Daha önce seslendirdiği “Boşver Üzülme” ve “Alma Ahımı” şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren ve sektördeki adımlarını her projesinde daha da kalıcılaştıran başarılı sanatçı Özkan Yavaş, sözleri Orhan Ölmez'e, müziği kendisine ait olan “Ah Kalbim” şarkısıyla dinleyicisiyle buluştu.

Estesante Clinic’in sahibi Şebnem Demir, Amerika turuyla kendini ödüllendirdi.

Cemiyet hayatının ünlü siması, iş insanı Medikal Direktör Şebnem Demir iş seyahati için gittiği Amerika'da kendini ödüllendirdi. Geçtiğimiz günlerde markasını Almanya ve Hollanda’ya taşıyan Şebnem Demir, iş ve tatili birleştirerek soluğu Amerika'da aldı. Demir, burada hem sağlık ve estetik alanındaki çalışmaları için görüşmeler yaptı hem de şehri gezdi.

BURCU ESMERSOY HER HALİNİ PELLİNN PARIS’LE YAŞAYACAK

“İçinde Sen Var” mottosuyla kozmetik sektörüne güçlü bir giriş yapmaya hazırlanan Pellinn Paris Parfüm’ün Burcu Esmersoy’lu reklam kampanyası büyük ses getirecek.

Gerek sosyal medyada yarattığı renkli karakteri, gerek farklı alanlardaki çalışmalarıyla kendinden “her haliyle güzel” diye söz ettirmeyi başaran Burcu Esmersoy bu auranın nasıl koktuğunu da kadınlara Pellinn Paris Parfüm’le göstermeye geliyor.

Karaca’nın Yeni Fit Serisi Tanıtımında Birbirinden Değerli İsimler Buluştu

Yenilikçi bakış açısı ile özgün tasarımlara imza atan Karaca, renklerin yemekler üzerindeki etkisinden ve yeme alışkanlıklarından yola çıkarak tasarladığı Fit Serisi’ni gerçekleştirdiği özel bir davet ile tanıttı.

Beslenme Uzmanı Dilara Koçak’ın ev sahipliğinde, Karaca’nın Galataport İstanbul’daki mağazasında gerçekleştirilen etkinliğe birçok ünlü isim de katıldı. Siren Ertan, Didem Uzel, Elif Dağdeviren, Gülay Kamaz, Jale Balcı, Meral Yazıcı, Zeynep Tuğçe Bayat, Cansel Elçin davete katılan isimler arasında.

MARKASI 1 YAŞINDA

Podyum ve fotomodellik dünyasında hızlı çıkışıyla bir anda dikkatleri üzerine çeken ve bir anda ortadan kaybolan Elif Çayıroğlu, kendi markasıyla ortaya çıktı. Ticaret hayatına atılan Elif Çayıroğlu kısa sürede kendini kabul ettirdi ve renkli dünyadaki çıkışını şimdi ticaret hayatında sürdürüyor

Ariş Pırlanta’nın “Dünya Yoga Güne” ne özel hazırladığı takılarla enerjiniz yükselsin

Mücevherin öncü markası Ariş Pırlanta, Dünya Yoga Günü’ne özel tasarladığı sembol tasarımlar ile mutluluk ve huzura yolculuk yapmak isteyenlere şık seçenekler sunuyor. Çok özel sembollerden oluşan kolyeler mistik tasarımları ile günün her saatinde kullanıcısına eşlik edecek.

SAHNEDE EĞLENDİRMEYE DEVAM EDİYOR

Yoğun bir maratona hazırlanan Bahar Gelir, 2022 yazını festivaller ve konserler ile sahnede geçirecek. Geçtiğimiz günlerde Okan Bayülgen’in programına konuk olan ve yaptığı esprilerle izleyenleri gülmekten kırıp geçiren Gelir konserlerini de şova çevirecek, sevenlerine unutamayacakları saatler yaşatacak.