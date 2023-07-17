ESKİŞEHİR- Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’e yönelik nezaket ziyaretleri sürüyor.

Başkan Büyükerşen, anne-baba okulu olarak da bilinen, anne baba ve adaylarına gebelik öncesi dönemden ilkokul dönemine kadar ihtiyaç duyabilecekleri bilgileri ve hizmetleri, bütüncül bir yaklaşımla branşlarında uzmanlaşmış tıp doktorları ve diğer uzmanlar aracılığıyla sunan bir platform olan WeParents’in kurucusu Selin Çelik Şengöz ve kurucu ortaklarından Tamer Şengöz’ü makamında ağırladı. WeParents hakkında Başkan Büyükerşen’e bilgi veren kurucular, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği sayesinde ebeveynlerin içeriklere ücretsiz olarak erişebildiklerini belirttiler. WeParents’ın hikayesi hakkında Başkan Büyükerşen’e bilgi veren Selin Çelik Şengöz “Pandemi başlangıcında hamile olarak ABD’ye gitmiş ve uçuşların kapanmasıyla doğumumu ABD’de gerçekleştirmek zorunda kalmıştım. O süreçte ailelerimizden uzakta bebeğimizi büyütmenin zorluğunu yaşamış ebeveynler olarak yeni anne ve babaların birçok konuda destege ihtiyaci olduğunu yaşayarak gördük. O sebeple birbirinden değerli tıp doktorları ve uzmanlar ile bir yola çıktık. WeParents’ı kullanan ebeveynler doğum sürecinden bebek bakımına, uyku rutininden ek gıda sürecine kadar doğum öncesi ve sonrası birçok konuda eğitimler alıyorlar. Kısaca bu zorlu süreci en kolay ve bilinçli şekilde atlatmalarına destek oluyoruz” dedi. WeParents’ın ücretli bir platform olduğunu ancak Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile yaptıkları protokol ile Eskişehirli ebeveynlerin bu platformdan ücretsiz olarak faydalandıklarına dikkat çeken Şengöz, Başkan Büyükerşen ve ekibine iş birliği dolayısıyla teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Kargın’ın da yer aldığı ziyarette Başkan Büyükerşen Şengöz çiftine böyle bir platform oluşturdukları için teşekkür etti. Büyükerşen “Çocuk odaklı belediyecilik anlayışımız ile anne ve babaları bilinçlendirmek için birçok etkinlik düzenliyoruz. Çocuk Hakları Birimimiz başta olmak üzere birçok merkezimizde çocukların gelişimine yönelik önemli atölyeler düzenliyor, aileleri de bilinçli ebeveynler olmaları yönünde yönlendirmeye çalışıyoruz. Sizlerden iş birliği konusunda bir talep gelince de büyük mutluluk duyduk. Platformunuzu incelediğimde gerçekten tüm anne ve babaların farkındalık kazanmaları anlamında WeParents’tan yararlanabileceğini düşündük. Eskişehirli anne babalar veya adayları https://eskisehir.bel.tr/weparents/ sitemizi ziyaret ederek bizlere başvururlarsa WeParents’tan ücretsiz faydalanmalarına olanak sağlıyoruz. Biliyoruz ki bilinçli ebeveynler güzel yarınlarımızın teminatı. O sebeple bizlere başvuran anne ve babaların WeParents aracılığıyla edindiği bilgilerin hamilelik, doğum ve doğum sonrası dönemde ebeveynlik yolunda kendilerine ışık olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Ziyaret çektirilen fotoğraf ile sona erdi.

HABER: BÜLENT ÇAMCI