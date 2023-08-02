YARGITAY'DAN EMSAL NİTELİKTE “DEDİKODU YAPILMASINA MÜSAADE EDEN EŞ BOŞANMA DAVASINDA KUSURLU BULUNDU”



Siz kıymetli okuyucularıma bu hafta aile hukukunda en çok merak edilen ve emsal bir karar olarak karşımıza çıkan Yargıtay tarafından emsal nitelik teşkil eden kararını örneklerle birlikte anlatmaya çalışacağım.

Yargıtay'dan milyonlarca evli çifti ilgilendiren boşanma davalarına ilişkin çok önemli bir karar ortaya çıktı. Yargıtay, evli olmasına rağmen başka bir kadınla ilişki yaşadığı yönünde dedikodu çıkan ve buna izin verdiği ileri sürülen kocanın, boşanma davasında kusurlu olduğuna karar verdi.

Bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan taraflar, karşılıklı olarak aile mahkemesinde boşanma davası açmışlardır. Davacı dava dilekçesinde karşı davalı erkeğin sadakatsiz davranışları olduğuna dikkat çekmiş ve Aile Mahkemesi, tarafların boşanmasına hükmederek, erkeğin tam kusurlu olduğu kanaatine varmıştır.

Davacı erkek kararı temyiz etmiş olup dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’ne gönderilmiştir. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanlığı tarafından emsal nitelikte bir karara imza atılmıştır. Erkeğin evli olmasına rağmen, başka bir kadınla ilişki yaşadığı yönünde çıkan dedikodulara sessiz kalmasının kusur olduğuna hükmetmiştir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin vermiş olduğu kararda, "Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davacı-davalı erkeğe kusur olarak yüklenen sadakatsizlik vakıasının başka bir kadınla isminin dedikoduya karışmasına izin verme niteliğinde olduğunun ve davacı-davalı erkeğin yine tam kusurlu olduğunun anlaşılmıştır. Yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına oy birliği ile hükmedilmiştir".