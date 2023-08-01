YENİ SEZONUN STARTI VERİLİYOR

Ağustos, televizyon dünyası için oldukça önemli bir ay. Çünkü, yeni sezonda yayına girecek dizilerin çekimleri Ağustos’ta başlarken yazın izleyiciyle buluşan yapımların aldıkları reytinglere göre devam edip etmeyeceği bu dönemde belli oluyor. İşte ekran turunda yeni gelişmeler…

Ateş Kuşları’nın (atv) 2. sezon yayın tarihi belli oldu. Dizinin 1 Eylül Cuma akşamı yeni sezonuyla ekranda olması planlanıyor.

Eylül’de 4. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Teşkilat’ta başrol oyuncusu (Zehra Balaban) Deniz Baysal, diziden ayrıldı. Yanık Ülke dizisinin adı değişti ve yeni ismi Kader Bağları (FOX) oldu. Saklambaç, yeni sezonda Star TV’de ekrana gelecek.

Yabani (FOX) ve Safir (atv) dizilerinin çekimleri başlarken bu ay içinde yeni sezonda yayınlanacak dizilerin hemen hemen çoğu sete çıkacak. Kısacası, yoğun set günleri yeniden başlıyor.

Hercai (atv) dizisi, Honduras’taki Albavisión ve Grupo VTV bünyesindeki VTV kanalında; Sadakatsiz (Kanal D) ise, Arjantin’deki Telefe kanalında 31 Temmuz’da yayına başladı.

Ya Çok Seversen (Kanal D), Rusya’da Gazprom Media’ya bağlı TNT’de 7 Ağustos’tan itibaren ekrana gelecek. Dönence’nin (Kanal D) ilk yurtdışı satışı gerçekleştirildi. Dizi, İsrailli Achla Media Group’a satıldı.

Mabel Matiz’in 5. albümü ‘Fatih’ çıktı

Yaptığı şarkılar ile milyonların sevgilisi haline gelen Mabel Matiz’in 3 yılı aşkın süredir üzerinde çalıştığı 25 şarkıdan oluşan kariyerinin 5. albümü ‘Fatih’, Pose Records etiketiyle yayınlandı.

25 şarkı, 20 prodüktör ve 9 featuring’in bulunduğu albümde Aşkın Nur Yengi, Melike Şahin, Kalben gibi isimlerle düetler yer alıyor.

Albümde yer alan, sözleri Mabel Matiz, müziği Mabel Matiz ile Murad Güner’e ait ‘Numaracı’ isimli şarkıya Cenan Çelik’in yönetmen koltuğuna oturduğu bir de klip çekildi.

Hareketli bir şarkı olan Numaracı, Mabel Matiz’in resmi Youtube kanalında müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Şarkının klibi çok eğlenceli olmuş. Ben, çok beğendim. Hem sözler hem müziğin ritmi, tam yazın ruhunu yansıtıyor. Albüm hayırlı, şarkıların dinleyeni bol olsun.

Bilinçdışına yapılan seyahatin seyir defteri

Tuğba Özkul’un ‘Persefone: İki Dünyanın Ustası’ isimli kitabı, Odessa Yayınevi etiketiyle geçtiğimiz günlerde raflardaki yerini aldı.

Aynı zamanda yazarın ilk kitabı olan ‘Persefone: İki Dünyanın Ustası’, online internet kitap satış noktalarında da okurlarını bekliyor. Kitabın tanımında şu ifadeler yer alıyor:

“Felsefe hareket olmadan özümsenemez, hareket anlamını felsefede bulur. Bu iki unsurun birleşmesinden meydana gelen üçüncü unsur bilinçdışı içeriğidir. Kişi, ancak kendi ritüelini tasarlayıp, uygulamaya başladığında bilinçdışından gelen içrek bilgiye vakıf olabilir.

Jung; bilinçdışından gelen işaretlerin içsel işlevlerin derinliklerine inemediği için yaşamayı bekledi ve yazarak ilerlediğini söyledi.

Ben, beden aracılığıyla iletişime geçebileceğimiz bir yöntem bulduğumu düşünüyorum. En azından bende işe yaradı. Şimdi bu yöntemin nasıl işlediğini Persefone uyarlaması üzerinden anlatmak istedim ki, siz de deneyebilin. Elinizdeki kitap bu yöntemin; bir buçuk yıl her gün üzerinde çalıştığım Nöroplastisite laboratuvarımın, günlük raporlarından edinilen bilgidir. Formül bir tür alternatif gerçeklik sunuyor ve bir şey işe yaradığında alternatifin önemi düşer, gerçeklik kalır.”

Berkay’ın ‘Anladım’ı

Berkay, ‘Anladım’ isimli single çalışmasını Hiperaktif & Avrupa Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sözleri Sheyh Ree, müziği Sheyh Ree ile Teksin Akbal’a ait şarkının düzenlemesini Ozan Bayraşa yaptı. Mali Ergin’in yönetmen koltuğuna oturduğu şarkının klibi, Çeşme’de çekildi.

‘Anladım’ şarkısının klibi, Berkay’ın YouTube kanalında paylaşıldı. Sözleriyle dikkat çeken şarkıyı beğendim. Dinleyeni bol olsun.

Hakan Çankaya’dan ‘Müzik Komedi Show’ sürprizi

Son zamanlarda yaptığı taklitlerle sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Hakan Çankaya, geçtiğimiz Pazar günü sürpriz yaparak yepyeni bir programla sevenlerinin karşısına çıktı.

Komedyen Hakan Çankaya, hazırlayıp sunduğu ‘Müzik Komedi Show’ programı ile Kanal 3 izleyicisine ‘Merhaba’ dedi. Çankaya, programın ilk bölümünde sanatçı Nur Ertürk ve oyuncu İpek Tenolcay’ı konuk etti.

Artık her Pazar saat 21.00’de Kanal 3 ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Hakan Çankaya, programında birbirinden ünlü isimleri ağırlayarak sıcak ve içten sohbetleri, keyifli stand-upları, taklitler eşliğinde unutulmaz şarkılarla ekranlarda müzik ziyafeti sunacak.

‘Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’ya farklı yorum

Kendine has yorumuyla beğendiğim isimlerden Sinan Güleryüz, Türk müziğinin mihenk taşlarından birisi olan Barış Manço’nun unutulmaz şarkısı ‘Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’yı cover’layarak tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşturdu.

Söz ve müziği Barış Manço’ya ait efsane şarkının düzenlemesini Barış Manisa yaparken klip yönetmenliği koltuğuna da Baran Etik oturdu. ‘Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’ şarkısının klibi, Sinan Güleryüz’ün eşi oyuncu Özge Özder’in YouTube kanalında paylaşıldı.

Sinan Güleryüz, harika bir cover’a imza atmış. Şarkının ruhunu yansıtan klibi de beğendim. Klip sahnelerinin geçişlerinde zaman zaman Barış Manço’nun fotoğraflarına rastlamak dikkat çekici bir sürpriz olmuş. Dinleyeni bol olsun.

Cihan Suyolcu’nun yeni hiti ‘Aranıyo’ çıktı

‘Beni Bi Sal’ ile adını geniş kitlelere duyuran Cihan Suyolcu’nun ‘Aranıyo’ isimli yeni şarkısı, Cplan etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Müzik yolculuğuna 2016 yılında yayınladığı ‘Eksik Elveda’ adlı single çalışması ile başlayan Cihan Suyolcu, 2017’deki Serkan Söylemez imzalı ‘Yüreğimde Şarkılar’ parçasıyla yükselişe geçti. 2019 yılında ‘Beni Bi Sal’ ile dikkatleri bir kez daha üzerine çeken Cihan Suyolcu, 2021’de ‘Zor Adam’ diyerek müzik kariyerinde daha geniş kitlelere ulaşmayı başardı.

Birçok sanatçı için şarkı tasarımı yapan Suyolcu, yeni bir müzik yolculuğuna daha çıktı. Suyolcu’nun 3 aydır stüdyo çalışmalarını sürdürdüğü ‘Aranıyo’ şarkısı, müzikseverlerle buluştu. Sözü ve müziği Cihan Suyolcu’ya ait ‘Aranıyo’nun aranjesini Sezgin Gezgin yaparken back vokallerinde Selçuk Yapar bulunuyor. Şarkının klibini ise Ferit Çetinkaya çekti.

Klip, Cihan Suyolcu’nun Youtube kanalında paylaşıldı. Hoş bir klip olmuş. Şarkının hemen hemen ruhunu yansıtıyor. Dinleyeni bol olsun.