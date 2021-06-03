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96 akademik personel alınacak

Bahçeşehir Üniversitesi 96 Öğretim Üyesi alıyor

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
03 Haziran 2021 Perşembe 18:51
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96 akademik personel alınacak

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre;  Bahçeşehir Üniversitesi'nin ilana belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri  ve "Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel (Öğretim Elemanları) Yükseltme ve Atama Esasları" ilgili hükümleri uyarınca akademik personeller alınacak.

Müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel koşullar, Üniversitemiz Senatosu'nca kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlaması gerekmektedir.

Alım yapılacak kadro unvanları ve başvurularda aranan özel/genel şartlarla birlikte, başvuru yeri, tarihi ve başvuruda istenilen belgeler ile daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 03.06.2021 18:55
Anahtar Kelimeler:
Bahçeşehir ÜniversitesiAkademik Personelöğretim üyesi
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