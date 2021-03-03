Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 8
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1529
ALTIN
408.970
DOLAR
7.3403
STERLİN
10.2354
EURO
8.8682
Gelir İdaresi Başkanlığı 196 sözleşmeli personel alınacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 196...
Elazığ Karşıyaka Mahallesi'nde 115 adet konut satışa sunuluyor
Elazığ Karşıyaka Mahallesi'nde 115...
Reklam ajansı danışmanlık hizmeti alınacak
Reklam ajansı danışmanlık hizmeti...
Kitap ve puzzle baskısı satın alınacak
Kitap ve puzzle baskısı...

Antalya'nın can eriği tadımlık

ANTALYA'da yılın ilk erikleri hasat edilmeye başlandı. Kilosu 800 TL’nin üzerinde olan can erikleri aşeren annelerin tercih ettiğini belirten üretici Cengiz Avcı, “Şu an sofralık değil, tadımlık olarak gönderiyoruz" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Mart 2021 Çarşamba 09:32
0 Okunma
Antalya'nın can eriği tadımlık

Kepez ilçesinde 1500 metrekarede 200 ağaçla turfanda erik yetiştiren Cengiz Avcı, ocak ayında ağaçların çiçek verdiğini anlattı. İlk can eriklerin ise şubat sonu, mart başında çıkmaya başladığını belirten Avcı, ağaçların tekrar çiçeklenip mart ayının sonlarında ise yeni ürün hasadı yapacaklarını söyledi. Erikleri fındık boyutuna geldiğinde hasat ettiklerini aktaran Cengiz Avcı, ürünlerin en çok aşeren anne adayları ile yurtdışından talep gördüğünü anlattı.

ERİKLER YURT DIŞINA HAZIRLANIYOR

İlk ürünlerin yurt içine ve yurt dışına 3 ya da 5 kiloluk ihtiyaca göre gönderildiğini belirten Cengiz Avcı, “Ağaçlarımız ikinci çiçeklenmeye başladı. Bu çiçekten tonajlarımız güçlendiği zaman 25 Mart'tan sonra yurtdışına açılacağız. Almanya, İngiltere, Rusya gibi ülkelere göndereceğiz" dedi.

GRAMLA SATILIYOR

Erikleri 50 ya da 100 gram şeklinde paketlediklerini aktaran Cengiz Avcı, “100 gramlık paketler 100 ila 150 lira arasında. Talep çok olduğu için gidiyor. Çok fazla tonajımız da yok o yüzden fiyatlar bu şekilde. Kiloya vurduğumuz zaman 800 liranın üzerinde bir rakam olarak gözüküyor ama gramajla gönderiyoruz" diye konuştu.

TADI YAZ AYLARINDAKİ GİBİ

Eriklerinin tadının lezzetli olduğunu söyleyen Cengiz Avcı, “Bazı yerlerde sarı erikleri gösteriyorlar ama onlar değil. Asıl erik yemyeşil. Tadı da yaz ayında olduğu gibi ekşi ve güzel" dedi.

1 AY SONRA KİLOSU 20 LİRAYA KADAR DÜŞECEK

Müşterilerin erik fiyatlarını çok yüksek bulduğunu söyleyen Cengiz Avcı, “Kocaman bahçemizde toplasanız belki 20 kilo erik ancak çıkar. Bunu büyük rakamlar olarak görüyorlar ama asıl ikinci çiçek ürün vermeye başladığında, 1 ay sonra bu fiyatlar 30 ya da 20 liralara kadar düşecek zaten. O zaman gönül rahatlığıyla yiyebilirler. Şu an sofralık olarak değil, tadımlık olarak gönderiyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaKepezErikCan Erik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şifa kaynağı bitkiler online satılıyor
Şifa kaynağı bitkiler online satılıyor
Pandemi tatil seçeneklerini değiştirdi
Pandemi tatil seçeneklerini değiştirdi
WWF: 2030'a kadar Akdeniz'in en az üçte biri korunmalı
WWF: 2030'a kadar Akdeniz'in en az üçte biri korunmalı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans