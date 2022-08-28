Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 29
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.146,10
ALTIN
1.015,90
DOLAR
18,17
STERLİN
21,38
EURO
18,13
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasından personel alacak
Türkiye Kalkınma ve Yatırım...
R.T.E. Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi alacak
R.T.E. Üniversitesi Tıp Fakültesi...
Orman Genel Müdürlüğü 338 Sözleşmeli Personel Alacak
Orman Genel Müdürlüğü 338...
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi...

'Aslan balıklarına yaklaşmayın, dokunmayın' uyarısı

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun, istilacı türler arasında yer alan aslan balığının yavaş yüzdüğünü, özellikle kayalık bölgelerde durağan yaşamayı sevdiğini belirterek, yaklaşılması ve dokunulmasının tehlikeli olacağını kaydetti.

28 Ağustos 2022 Pazar 15:23
'Aslan balıklarına yaklaşmayın, dokunmayın' uyarısı

ANTALYA, (DHA)

AÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun, yaz sezonunda olunduğu için deniz canlıları ile insanların karşılaşma olasılığının yüksek olduğunu aktardı. Prof. Dr. Korun, özellikle görünümü ve hareketsiz yaşam tarzı nedeniyle su altının dikkat çekenleri arasında bulunan aslan balığının dokunaçlarının insan vücuduna temas ettiğinde ağrı, acı, yanma ve şişlik gibi etki bıraktığını söyledi. Korun, en doğrusunun aslan balığıyla karşılaşma durumunda yaşam alanından uzaklaşmak olduğunu aktararak, temas halinde yapılması gerekeni anlattı. Temas edilen noktanın vücudun dayanabileceği sıcaklıkta sıcak su ile yıkanması gerektiğini belirten Korun, "Temas elinizdeyse elinizi, ayağınızdaysa ayağınızı hızla sıcak suyun içine sokun ve en yakın acil servise ulaşın" diye konuştu.

Aslan balığının tropik iklim balığı olduğunu, yavaş ve sakin yüzmesiyle bilindiğini kaydeden Korun, "Hareketsiz oldukları için insanlar yaklaşmayı tercih ediyor ama tehlikeli, yapmayın. Özellikle deniz gözlüğü yardımıyla su altını inceleyen ve gördüklerinde kısa mesafe amatör dalış ile yanına ulaşarak daha yakından bakmaya çalışanlar oluyor. Bu çok tehlikeli. Balık kendini koruma refleksi gösterebilir, savunmaya geçebilir veya o an yaptığı ani bir hareketle size temas edebilir. En doğrusu uzak durmak ve yaşam alanını tehdit etmemek. Olası bir dokunma veya temas durumunda temas olan bölgede yanma, şişme, ağrı ve şiddetli acı hissedilebilir" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aslan Balıklarına YaklaşmayınDokunmayın UyarısıAslanBalıkUyarıAslan BalıklarıAkdeniz ÜniversitesiSu Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale KorunYeni Çağrı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tuz Gölü'ne borularla taşınan su, flamingolara can oldu
Tuz Gölü'ne borularla taşınan su, flamingolara can oldu
DİNÇER KARACALAR'LA VİTRİN NOTLARI
DİNÇER KARACALAR'LA VİTRİN NOTLARI
Türkiye’de kebap üstadı Fikret Yılmaz
Türkiye’de kebap üstadı Fikret Yılmaz
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans