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Başkale yine sele teslim; evler hasar gördü 

Van'ın Başkale ilçesinde Esenyamaç Mahallesi'nde dünkü selin ardından bugün etkili olan sağanağın ardından yeniden sel oluştu. Jandarmanın uyarı yapıp boşalttığı bölgede bazı evler sel nedeniyle hasar gördü.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
01 Ağustos 2021 Pazar 14:56
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Başkale yine sele teslim; evler hasar gördü 

VAN, (DHA)

Başkale ilçe merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki 170 haneli Esenyamaç Mahallesi'nde dün etkili olan sağanak, yaklaşık yarım saatin ardından bölgede sele neden oldu. Esenyamaç Mahallesi ve On İki Dere mezrasında bazı ev ve ahırların yıkılmasına sebep olan selde Esenyamaç'ta evleri yıkılan Kader Yurtseven (23) kaybolan kardeşi Mustafa'yı ararken sele kapılıp son anda kurtarıldı. Selde 10 büyükbaş hayvan öldü, bazı ev ve ahırlarda da hasar meydana geldi.

Dün yaşanan selin yaralarının sarılmaya çalışıldığı Esenyamaç Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde yeniden sağanak başladı. Yağışın ardından yaşanan selde bölgedeki bazı evler hasar gördü. Jandarma ekipleri sel öncesi bölgede yaşayanlara uyarılar yaparak mahalleyi boşaltıp, halkın güvenli alanlara geçmesini sağladı. Küçükbaş hayvanların da suya kapıldığı belirtilen sel ile ilgili  olarak bölgeye gelen yetkililerin, inceleme yaptığı belirtildi. Bölgede çalışmalar devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Esenyamaç MahallesiBaşkaleHasarVanYeni Çağrı
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