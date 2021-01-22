Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 10°
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1539
ALTIN
440.524
DOLAR
7.3945
STERLİN
10.1066
EURO
9.0020
5.000 Sözleşmeli Uzman Erbaş alınacak
5.000 Sözleşmeli Uzman Erbaş...
Zabıta Memuru Alınacak
Zabıta Memuru Alınacak
150 öğretim üyesi alınacak
150 öğretim üyesi alınacak
Malkara Otogarı'ndaki 11 adet işyeri kiralanıyor
Malkara Otogarı'ndaki 11 adet...

Bireylerin medya kanallarına ayırdığı süre belli oldu

16 ile 64 yaş arası bireylerin günlük medya kanallarına ayırdığı süre belli oldu. Yapılan araştırmaya göre, 6 saat 43 dakikanın internet kullanmakla geçtiği görülürken, 1 saat 10 dakikalık ortalama zaman diliminin ise oyun konsollarına ayrıldığı kaydedildi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Ocak 2021 Cuma 14:18
0 Okunma
Bireylerin medya kanallarına ayırdığı süre belli oldu

İSTANBUL - Medya takip kurumu Ajans Press, internet ve medya kullanımları ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2020 yılının başından bugüne kadar internet ve medya kullanımları ile alakalı basına 175 bin 89 haber yansıdığı tespit edildi. Sosyal medya ile alakalı çıkan haber adedi ise 219 bin 814 olurken, oyun konsolları ile çıkan haber adedi ise bin 111 olarak kaydedildi.

Ajans Press’in, wearesocial 2020 raporundan elde ettiği bilgilere göre 16 ile 64 yaş arası kişilerin günlük medya kanallarına ayırdığı süre belli oldu. Böylelikle bireylerin 6 saat 43 dakikası internet kullanmakla geçerken, 2 saat 24 dakikası sosyal medyada, 3 saat 18 dakikasını televizyon izleyerek, 1 saat 26 dakikası müzik dinleyerek, 1 saat 10 dakikası ise oyun konsollarını ayırdığı gözlendi. Bu rakamlar günlük zaman geçirme süresini kapsarken, günün yarısından fazlasını bu tür medya araçlarına ayrıldığı saptandı.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Sosyal MedyaBireylerZaman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DİNÇER KARACALAR'LA VİTRİN NOTLARI
DİNÇER KARACALAR'LA VİTRİN NOTLARI
Hatay’da sayıları her geçen yıl artıyor
Hatay’da sayıları her geçen yıl artıyor
Telefon görüşmesi için karlı tepelere çıkıyorlar
Telefon görüşmesi için karlı tepelere çıkıyorlar
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans