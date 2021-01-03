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Cennet hurması, üreticiyi sevindirdi

TÜRKİYE'nin cennet hurması (cennet elması) ihtiyacının yüzde 70'inin karşılandığı Denizli'nin Honaz ilçesinde, bu yıl 10 bin 200 ton rekolte elde edildi. İlçede 7 bin 500 dekar arazide üretimi yapılan cennet hurmasının verim ve fiyatı, üreticileri memnun etti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Ocak 2021 Pazar 08:48
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Cennet hurması, üreticiyi sevindirdi

Honaz'da çiftçiler için önemli gelir kaynağı olan ve 7 bin 500 dekar arazi üzerinde üretimi yapılan cennet hurmasında hasat sona erdi. Ülkede cennet hurması üretimiyle anılan ilçede, meyveden 10 bin 200 ton rekolte elde edildi. Yaş olarak ya da kabukları soyulup kurutulmuş halde satışa sunulan cennet hurması, yoğun talep görüyor. Yaş cennet hurması, tarlada kilosu 3,5 liraya satılırken, kurutulmuşu da 35 liradan alıcı buluyor.

Honaz Ziraat Odası Başkanı Hasan Yelek, cennet hurmasının ilçe için çok önemli bir ürün olduğunu belirterek, "İlçemizde hasat 1,5 ay önce başladı. Çiftçilerimiz yaş ve kuru olarak cennet hurmasını değerlendirebiliyor. Yaş cennet hurması 3,5 kurusu ise 35 liradan satılıyor. Rusya pazarına ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Bu yıl 10 bin tonun üzerinde rekolte gerçekleşti. Kuru cennet hurmasına yoğun bir yönelim var. Hedefimiz bir kaç ülkeye ürünümüzü ihraç etmekti. Pandemi dolayısıyla yapamadık. Gelecek yıllarda çok saha fazla ülkeye ihracat yapmak istiyoruz. Üreticilerimiz kalite ve fiyattan memnun. Bu nedenle Türkiye'nin her yerinde yoğun bir dikim söz konusu. Fidan bulmak çok zor" dedi.  

Üretici Kerem Çokyiğit de soğuk hava deposunda sakladığı cennet hurmalarını Rusya'ya ihraç ettiğini söyledi. Bu yıl fiyatların yüz güldürdüğünü dile getiren Çokyiğit, rekolte ve kalite anlamında verimli bir yılı geçirdiklerini belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cennet HurmasıHurmaDenizliHonazüreticiüretim
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