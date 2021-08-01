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Çıkrıkçılar Yokuşu yenileniyor

TARİHİ ÇIKRIKÇILAR YOKUŞU RESTORE EDİLİYOR

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
01 Ağustos 2021 Pazar 11:55
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Çıkrıkçılar Yokuşu yenileniyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Ankara’nın en eski alışveriş merkezi olan ve tarihi Osmanlı dönemine kadar uzanan Çıkrıkçılar Yokuşu  yenileniyor.   

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çıkrıkçılar Yokuşu’nun sokak sağlıklaştırma ve kentsel tasarım projeleri için danışmanlık hizmeti alım ihalesi düzenleyecek. Altındağ ilçesinde bulunan Çıkrıkçılar Yokuşu’ndaki 51 yapıyı kapsayan hizmetin ihale, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğine göre gerçekleştirilecek.

12 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak ihale için teklifler elden teslim edilecek. 

İhale ilanı ile alakalı diğer ayrıntılar için için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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