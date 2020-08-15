DİNÇER KARACALAR'LA VİTRİN NOTLARI

DOĞAL ALIŞVERİŞ NOKTALARI

Erzakcım Antep

Gaziantep Yöresel Ürünleri

Gaziantepte yaşayan bir annenin hayalleri ve

fikirleri için atmış oldugu bir adım.Günden güne kendini geliştirmeyi amaçlamış ve kendine bir şeyler katmış.Gaziantebin Nizip ilçesinde doğallık içinde büyüdüğü için ve sürekli bu tür ürünleri kendi el emekleri ile ortaya çıkardıkları için başkalarına da ulaştırmayı amaçlamış.Önce hediye olarak verdiği ürünleri şuan hem bir uğraş hem de ailesine katkı sağlamak amacıyla bir işe dönüştürmüş ve kendi el emeğiyle bir şeyler ortaya koymaya çalışıyor.Yaptığı ürünler Gastronomi şehri Gaziantebin kendine has doğal ürünleri olan antep salçası , antep peyniri ,farklı çeşitlerde turşular ve kuruluklar olmak üzere yöresel ürünlerden oluşmaktadır.Antep salçası,kuruluk,turşu vb. ürünleri erzakcımantep isimli sosyal medya hesabında çocuklarından yardım alarak paylaşıp bu işte ben de varım demek istiyor.

İnstagram/erzakcimantep

AKKOYUN DOĞA DÜKKANI

Ordu ilinde hizmet veren Akkoyun Doğa Dükkanı'nda başta baharat, şifalı bitkiler, bitkisel yağlar, bitkisel sampuan ve doğal sabunlar, bitkisel kozmetik ürünleri, kuruyemiş, gıda takviyeleri, yöresel ürünler olmak üzere ürün yelpazesi oldukça geniş bir işletmedir.

Tüm Türkiye'ye bu ürünleri kargo ile yolladıklarını belirten genç işletmeci Büşra TURAN AKKOYUN ve Samet AKKOYUN önemli olan para kazanmak değil, insan kazanmak olduğunu belirttiler.

İnstagram/akkoyundogadukkani

Burak King ‘in yeni şarkısı ‘’Gidesim Var’’ yayında

‘’Günah Benim Suç Benim ‘’ ‘’Koştum Hekime ‘’ ‘’Yanıyoruz ‘’ ‘’Var Git ‘’ ‘’Sızı Kaldı‘’ ‘’Bi Sonu Var Mı?‘’ ‘’Paramparça’’ ‘’Eyvallah ‘’feat ve teklileriyle toplamda milyonlarca izlenmeye ulaşan , kısa zamanda güçlü bir kitleye sahip olan Burak King ; gece gündüz çalışarak ve üreterek on beş günde yeni şarkı yayınlayacağını belirtti. Her yeni şarkı benim için bir teşekkür diyen Burak King yeni şarkısı ‘’Gidesim Var ‘ı hayranları ile buluşturdu.

Güzel Oyuncu Sevde Zehra Yıldırım'ın Tatil Keyfi

Star TV de yayınlanan yapımcılığını O3 Medyanın üstlendiği "Benim Tatlı Yalanım" dizisinde sevilen karakter Canan ı canlandıran Sevde Zehra Yıldırım tatilde görüntülendi. Aşkla inatlaşmamak gerek diyen oyuncu Sevde Zehra Yıldırım gizemli sevgilisi ile Assosta objektiflere yakalandı.

"Kadınsız bir dünya yaşanmaz olur"



Kadına şiddete karşı yazdığı şiirler, 'Kadınsız Bir Dünya Yaşanmaz Olur' klibi ve sosyal sorumluluk projeleriyle tanınan şair ve ozan Abdurrahman Delen, geçtiğimiz gün Bingöl’de engelli bir kadına eşi tarafından uygulanan şiddete tepki gösterdi.



Usta sanatçı Abdurrahman Delen, basında gördüğü şiddet olayı karşısında adeta isyan etti ve "Bu üzücü olayı kınıyorum" dedi.

NİHAT DOĞAN'DAN 60 BİN DOLARLIK KLİP

Yaptığı şarkılarla adından sıkça söz ettiren Nihat Doğan , '' Çoğu Gitti Azı Kaldı '' isimli yeni şarkısını yedi yıl aradan sonra müzik severlerin beğenisine sundu.ND müzik etiketiyle tüm dijital platformlar da yerini alan '' Çoğu Gitti Azı Kaldı '' isimli şarkı kısa sürede büyük ilgi gördü.Prodüktörlüğünü Eriş Production'un üstlendiği şarkının klibi İstanbul'un tanıtım filmi gibi oldu.

Gerçek İtalyan dondurması Alpha Gelato’da

Kartal’da muhteşem bir açılışla lezzet meraklılarıyla buluşan Alpha Gelato gerçek İtalyan dondurması sevenlerin akınına uğradı.

Sıcak yaz günlerinde en çok aranan ve tüketilen gıda olan dondurmanın yediden yetmişe her yaştan seveni olduğu yadsınamaz bir gerçek. Ülkemizde de dört mevsim tüketilme alışkanlığının yerleştiği dondurmanın özellikle gerçek malzemelerden, katkısız yapılanı ise her zaman tercih ediliyor.

“BEYAZ BUTİK GELİN ADAYLARINA %25 İNDİRİM FIRSATI SUNUYOR”

Türkiye’nin ilk gelinlik markalarından biri olan Beyaz Butik, Ağustos ayı sonuna kadar gelinliklerde % 25 indirim uyguluyor.

Düğünler, hiç şüphesiz kadınların en önemli ve özel günlerinden biri. Evlenmek isteyen kadınların hayallerini süsleyen ve gelinlik modellerini modern dokunuşlarla tasarlayan Beyaz Butik, gelinlik modellerinde %25 indirim fırsatı sağlıyor.





"Omuz omuza halay çekeceğimiz günler yakındır"

Halayların Kraliçesi lakaplı Maral, yeni şarkısı Reşe'yi yayınladı. Maral "Sosyal mesafe gereği halay çekemiyoruz. Omuz omuza halay çekeceğimiz günler yakındır" dedi.

Yaptığı halay şarkıları sosyal medyada Nusret ve Reynmen tarafından kullanılan Halayların Kraliçesi lakaplı Maral'ın Reşe isimli yeni albümü Özdemir Müzik etiketiyle yayınlandı.

Kumsalda Aşk Dansı

Tanışma Günlerini Dansla Kutladılar

Pandemi nedeniyle kalabalık plajlarda tatil yapmak yerine evde kalmayı tercih eden müzisyen çift Aydilge ve Utku Barış Andaç, bayram sonrası kalabalığın hafiflemesini fırsat bilip soluğu Kilyos Milyon Beach'te aldı.

Mustafa Ali Akalın Almanya’nın

yıldızlarına araba satıyor





Çevresinde araba tutkusuyla tanınan Mustafa Ali Akalın bu hobisini mesleğe dönüştürdü, Almanya’da bir oto dizayn şirketi kurdu. Lüks araçlarda yaptığı estetik tasarımlarla Almanya’daki şöhreti günden güne yayılan Akalın’ın müşterileri arasında ülkenin ünlü sanatçı ve futbolcuları da var.





PUMA, SPORUN GÜCÜNÜ “UNITY” KOLEKSİYONUNA YANSITTI

Global spor markası PUMA, COVID-19’un dünya üzerinde etkisini gösterdiği bu günlerde, sporun birleştirici bir güç ve miras olmasından hareketle, spor yapmaya ve sporun gücünden yararlanmaya devam eden bir gelecek için “Unity” koleksiyonuna imza attı. Koleksiyonla birlikte PUMA, U.N Covid-19 Dayanışma Müdahale Fonu’na bağış yapma sözünü verdi.



“KISMETSE OLUR” PROGRAMININ DELİKANLI KIZI GAMZE GÖKTÜRK’E ÖDÜL

Bir dönem ekranların sevilen programı “Kısmetse Olur”un delikanlı kızı olarak bilinen Gamze Göktürk, yıllardır üzerinde çalıştığı projesi Engelliler İçin Real Rehabilitasyon Sanal Gerçeklik VR (Virtual Reality sanal gerçeklik gözlüğü) ile Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri’nde en iyi çıkış yapan proje ödülünün sahibi oldu.