DİNÇER KARACALAR'LA VİTRİN NOTLARI

DOĞAL ALIŞVERİŞ NOKTALARI

Hatay lezzetleri evinize gelsin

600’den fazla lezzete evsahipliği yapan gastronomi kenti Hatay’ın yemeklerini tadıp da, beğenmeyen yok. Binlerce yıllık birikim ve sayısız medeniyetin eşsiz senteziyle ortaya çıkan Hatay mutfağının yerel ürünlerini siz de kendi mutfağınızda tatmak istemez misiniz? Bundan beş yıl önce mutfak sevdasını profesyonelliğe dökmek isteyen Esra Çinçin, İskenderun’daki dükkanında ev yapımı turşular, salçalar, nar ekşisi, reçeller, dut şurubu, çökelek, sürk, tarhana yapıyor, Hatay’ın vazgeçilmezleri halhalı zeytin, topak yağlı zeytin, yağlı kekik, zahteri de tüm Türkiye’ye ulaştırıyor. Çinçin, özellikle salçalarında iddialı. Yerli domatesler büyük kazanlarda odun ateşinde pişirilip, tepsilere konularak güneşte kurutuluyor. “Salçalarımızın uzun süre bozulmadan kalmasının en büyük özelliği güneşte kuruması ve kaya tuzu kullanmamız” diyen Çinçin, en zahmetli ürünlerden birinin de nar ekşisi olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Narlar tek tek ayıklandıktan sonra pamuk çuvallarda suyu çıkartılıp, odun ateşinde devamlı karıştırılarak pişiriliyor.” Siz de bu muhteşem lezzetleri tatmak isterseniz, Instagram’dan hataydogal.urunler sayfasından sipariş verebilirsiniz.

Avokado Bahçem 07 / Antalya Gazipaşa

15 yıl önce tarlalarına avokado fidanları dikmesi ile basladı avokado bahçem 07 ‘nin macerası gün gectikce çoğalan ürünlerini 3 yıldır e ticaret üzerinden sizlere direk dalından kapınıza gonderiyor her yıl ağustos gibi başlayan avokado sezonu değisik cinsleriyle her mevsim mevcut olan avokadolar lezzetiyle fark yaratıyor marketlerdeki ürünlerden cok faklıdır.ayrica bahçede yetişen diger tropik meyveler mevcut papaya pasiflora ejder meyvesi tazecik toplayip siz tuketicilerle buluşturuyor paketi açtığınızda tropik meyvelerin kokusunu evinizde hisedeceksiniz .

Instagram / avokadobahcem07



MELİSA ÖZMEN TV DÜNYASINA ADIM ATIYOR.

İş ve cemiyet hayatının seçkin isimlerinden Melisa Özmen, yaz mevsiminin büyük bölümünü Bodrum'daki denize sıfır lüks evinde geçirdikten sonra Marmaris'te bulunan kendine ait oteline geçmiş ve tatiline burada devam etmişti.

BAHÇECİ VE BAS AİLESİNİN MUTLU GÜNÜ

Ünlü Pastoriy Şef Gıda Mühendisi Özlem BAS İLE Yazılım Mühendisi Furkan BAHÇECİ Dün Akşam FORSEST GARDEN de Görkemli bir Düğünle Dünya Evine Girdi. Bir çok ünlü iş adamı ve Siyasetçinin Katıldığı Düğün Törenin de Covid-19 Virüsüne karşı alınan Tedbirler Dikkatlerden Kaçmadı.

VADİSTANBUL ‘FASHION ROOM TÜRKİYE ALIŞVERİŞ GÜNLERİ’NE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK!





Seçkin Markaların Yer Alacağı Etkinlik, 4-5-6 Eylül Tarihlerinde Vadistanbul’da.



Aslı Özdemir ve Sevcan Bakır çözüm ortaklığı ile gerçekleştirilecek olan “Fashion Room Türkiye Alışveriş Günleri”; ‘Birleştiren ve Geliştiren’ mottosu ile Vadistanbul’da ziyaretçilerini ağırlayacak.





Nassa Nef& 6İant& Ceydar ‘dan dikkat çeken düet ..

Burak King ‘le beraber çocukluğundan bu yana Hollanda’da Türkçe rap müzikle büyüyen , ilk profesyonel müzik hayatına geçtiğimiz aylarda “Sana Yazamam” adlı şarkısıyla giriş yapan Nassa Nef sürpriz düet şarkısıyla dikkat çekiyor.

Hollanda’da kısa süre içerisinde onlarca şarkı yapıp büyük beğeni kazanan 6iantla beraber yaptıkları “Benim gibi sev” 21 ağustos’ta Goed Music etiketi ile tüm dijital platformlarda ve Youtube Netd Müzik kanalında dinleyici ile buluştu.





Mcdodo Aksesuar Dünyası

Sürekli ürün gamına yeni teknolojileri ekleyen öncü marka olarak kablo çevirici, kablo çoklayıcı usb hub larla hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor.

macbook lar için 10in1 pd usb-c hub ile hdmi, ethernet, vga ve sd kart ve usb girişleriyle kullanıcıların pc bağlantılarını en verimli ve makul fiyatlarla tüketici ile buluşturuyor.

bu tarz ürünlerde kullandığı materyelleri yaşanan kronik sorunların başında gelen ısınma ile gelen hız düşmesini en düşük düzeye indirmek için sadece alimunyum ve nikel karışımla elde ettiği hafif metal ile çalışıyor .

Bilal Hancı'nın son teklisi 1 haftada 11 milyon izlendi





Dijital dünyada espirili videolarıyla, 2017 yılında da “Ağlama Beni Ana” isimli single çalışmasıyla adını duyuran Bilal Hancı, yeni şarkısı “Sevdanın Böylesi”ni ILS Vision etiketiyle dinleyicisiyle buluşturdu.

Karadenizli olan ve müziğine de karadeniz ezgilerini yansıtan genç şarkıcı Bilal Hancı, şu ana kadar 3 single çalışması ile dinleyicilerin karşısına çıkmış ve toplamda 116 milyon dinlenmeye ulaşmıştı.



VADİ AÇIKHAVA RÜZGARI YENİDEN ESİYOR

Atlantis Yapım’ın İstanbul’a kazandırdığı

en genç açık hava sahnesi Vadi Açıkhava,

26 Eylül’de Pinhani, 2 Ekim’de avantajlı dönem biletleri çoktan tükenen

Büyük Ev Ablukada’yı ve 17 Ekim’de yerli alternatif müzik dünyasının enerjik gruplarından Adamlar’ı ağırlıyor.

Yaz bitmedi! Altınyıldız Classics ile tatilde “Başarılı” görünmeye devam





Yaz tatili valizlerinin vazgeçilmezleri şortlar, rengarenk tişörtler ve keten gömlekler, stiline ve rahatına düşkün erkeklerin ilk tercihi oluyor. Yazın olmazsa olmazı Altınyıldız Classics keten gömlekler, incecik kumaşları ile verdiği serinlik hissi sayesinde sıcak günlerden çok daha keyif almanıza olanak verirken yaza çok yakışan renkleri ile şıklığınızı bir adım öteye taşıyacak.

Yasin Obuz ‘ dan yeni şarkı

Yeni şarkısının ana kayıtları için stüdyoya giren Yasin Obuz ; Eylül’ün ilk haftasında şarkısını yayınlayacağını açıkladı.Sözü Sema İnal ‘ a, müziği Sema İnal ,Ceydar imzası taşıyor. Aranjörlüğünü Denizkan Boz’un yaptığı şarkının kayıtlarını, mix ve mastering’ini de Buğra Kunt yaptı. Kısa sürede Deniz Akkabak yönetmenliğinde klip çekimleri yapılacak şarkının Eylül’ün ilk haftasında yayınlanması bekleniyor.

ÜNLÜ MODACI ARZU YETİŞ KOCATEPE YENİ PROJESİNE START VERDİ...

Uluslararası Ünlü Moda Tasarımcısı, Moda-Sanat Editörü, TV Sunucusu ve Yazar Arzu Yetiş Kocatepe "Rotamız Moda Sanat" adlı TV Programı ile sevenleriyle buluşuyor. Uzun yıllardır moda,kültür,sanat alanında yaptığı (Defileler, Jüri Başkanlıkları ve Jüri Üyelikleri ,Söyleşi, Seminer Programları) başarılı işlerle adından söz ettiren ve Ülkemizi Uluslararası Platformlarda gururla temsil eden sanatçı, bilgi birikimini, YouTube kanalındaki yeni programında ağırlayacağı birbirinden Ünlü Konuklarıyla yaptığı röportajlarıyla sürdürüyor.

LEVI’S® SONBAHAR/KIŞ 2020 AKSESUAR KOLEKSİYONU

Levi’s®, Sonbahar/Kış 2020 aksesuar koleksiyonunda neon renklere, doğa temasına ve rahat kumaşlara kucak açıyor.

Sonbahar/Kış 2020 sezonunda Levi’s®, size gardırobunuzu tamamlayacak harika aksesuarlar sunuyor. Her kombini mükemmel bir biçimde canlandırma özelliğine sahip farklı renk ve stillerdeki şapka, çanta ve kemerlerin tamamı, minimum kaygı ve maksimum verimlilikle tasarlandı.