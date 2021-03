Down sendromlu çocukların Palandöken'de 'kar' eğlencesi

ERZURUM - Merkez Aziziye Belediye Başkanlığı ve Türk Kayak Vakfı'nın Erzurum Kayak Kulübü ile düzenlediği etkinlik kapsamında, ilçede yaşayan 9 down sendromlu çocuk, aileleriyle Palandöken Kayak Merkezi’ne geldi. Kızakla kayan çocuklar, kar topu oynayarak, doyasıya eğlendi. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan da hediye verdiği çocuklar ile kızakla kaydı. Başkan Orhan, "Bugün ilçedeki down sendromlu çocuklarla birlikte sezonun sonun son günlerinde kızak yaptık. Birlikte Palandöken'in keyfini çıkarıyoruz. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü başta olmak üzere ilçe belediyemizdeki arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Bizleri çocuklarla bizi buluşturdular. Onlar bizim için birer enerji ve hayat kaynağı. 'Artı 1'in farkındalığını burada hep birlikte yaşamamız gerek. Kurmuş olduğumuz iletişim gayet güzel. Ben de onların sayesinde çocukluğuma dönmüş oldum. Aradan uzun zaman geçmiş biraz unutmuşum. Kızak yapmak çok keyifli bunun yanı sıra tesislerimiz de çok güzel. En önemlisi çocuklarımı ile birlikte vakit geçirmek" dedi.



Erzurum Kayak Kulübü Başkanı Atakan Alaftargil ise çocuklara kayağı sevdirmek istediklerini söyleyerek, "Bugün down sendromlu çocukları kayak merkezinde ağırladık. Çocuklarımızı kızakla kaydırdık. Kulübümüzde ikramlarda bulunduk. Güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Amacımız kayağa ulaşamayan çocuklarımıza dağı ve kayağı sevdirmek. Hayatlarında güzel bir anı bırakmak istiyoruz" diye konuştu.



Aziziye Belediye Başkanı Orhan ile birlikte kayak yapan down sendromlu Esma'nın annesi Emine Çınar ise "Çok güzel bir etkinlikti. Yine düzenlenmesini isteriz. Çocuklarımız çok mutlu oldu. Pandemi dönemindeyiz ve bu süreçte böyle bir etkinliğin içinde olmak bizi sevindirdi" dedi.