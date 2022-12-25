Dron ile tespit edilen kaçak avcılara para cezası

ANKARA, (DHA)-Ağrı'nın Tutak ilçesinde projektör ile av yapan 6 kişiye ise toplamda 28 bin 651 TL para cezası kesildi.

Erzurum'un İspir ilçesindeki Verçenik Dağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda (YHGS) 2 kişinin silahla ava çıktığı yönünde ihbar alan DKMP 13'üncü Bölge Müdürlüğü ekipleri, dürbün, dron ve kamera ile çalışma başlattı. Kaçak avcıların tüfekle yürüdükleri, yüzlerini gizledikleri ve silahları ile atışa hazır bekledikleri tespit edildi. Takip sonrası bölgeye giden ekipler, 2 kişiye 'avcılık belgesi olmadan avlanmak', 'yaban hayvanlarını üreme, tüy değiştirme ve göç dönemlerinde rahatsız etmek', 'özel kanunlarla avlanmanın yasaklandığı sahalarda avlanmak' ve 'avlanma süreleri dışında avlanmak' gibi suçlardan 9 bin 824'er TL para cezası uyguladı. Böylece bölgedeki yaban keçisi ile çengel boynuzlu dağ keçisinin avlanmasının engellendiği bildirildi. Ekipler ayrıca Ağrı'nın Tutak ilçesinde projektör ile av yapan 6 kişiye 18 bin 851 TL idari para cezası, 9 bin 800 TL tazminat cezası olmak üzere toplamda 28 bin 651 TL para cezası uyguladı. Kaçak av yapılan ekipmana ise el konuldu. (DHA)