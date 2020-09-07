Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 25
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1086
ALTIN
462.842
DOLAR
7.4145
STERLİN
9.8412
EURO
8.7748
Donörün eşi razı olmayınca, nakil iptal oldu
Son Dakika
Donörün eşi razı olmayınca, nakil...
Sırbistan - Türkiye: 0-0
Son Dakika
Sırbistan - Türkiye: 0-0
Trump'tan o haberlere sert tepki
Son Dakika
Trump'tan o haberlere sert tepki
Taksim'de drondan vatandaşlara uyarı 
Son Dakika
Taksim'de drondan vatandaşlara uyarı 

Galer Düzü’nde doğal ortam; ziyaretçiler hayvanlarla fotoğraf çektiriyor

RİZE’nin Çamlıhemşin ilçesinde ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası yakınında yer alan Galer Düzü, sıcak havadan bunalanlar ve koronavirüs riskinden uzaklaşmak isteyenlerin uğrak yeri oluyor. Turistik alanı ziyaret edenler, doğal ortamın keyfini sürüyor, hayvanlarla birlikte zaman geçirip, piknik yapıyor, bu anları da fotoğraf çektirerek ölümsüzleştiriyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Eylül 2020 Pazartesi 08:53
0 Okunma
Galer Düzü’nde doğal ortam; ziyaretçiler hayvanlarla fotoğraf çektiriyor

Kentte dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'na 6 kilometre mesafede olan 1600 rakımlı Galer Düzü, bölgeyi ziyaret edenlere alternatif bir destinasyon sunuyor.  Bölgede yürütülen yol düzenlemesi ve doğaya özgü tesisleşme ile turistler için cazibe merkezine dönüşen Galer Düzü, sıcak havadan bunalanlar ve koronavirüs riskinden uzaklaşmak isteyenlerin adresi oluyor. Şehrin kalabalığından kaçarak Galer Düzü ve bölgedeki yaylara çıkan ziyaretçiler, hayvancılık kültürünün devam ettiği bölgede piknik yaprak zaman geçiriyor. Turistik alanı aileleriyle ziyaret edenler, doğal ortamın keyfini sürüyor, hayvanlarla birlikte zaman geçirip, bu anları da fotoğraf çektirerek ölümsüzleştiriyor. Yayla sakinlerince Hayvancılık kültürünün sürdürüldüğü Galer Düzü’nde turistlere, organik yiyeceklerden ikram ediyor. Hava durumunun sürekli değişkenlik gösterdiği yaylada, kamp da kuran turistler; hem serinliyor hem de muhteşem doğanın keyfini çıkarıyor. Mesire alanlarındaki turistler zaman zaman yanlarına kadar gelen inekleri severek, fotoğraflıyor. Turistler yaylanın doğal halinden memnun kalıp, herkesi bu tür ortamlara davet ediyor.

‘HAYVANLARIN OLMASI BURANIN DOĞALLIĞINI GÖSTERİYOR’

Amasya’dan geldiklerini belirten Şehriban Sağır “Anlatıldığından çok daha güzel bir yerle karşılaştık. Çok doğal bir ortam var. Burada pikniğimizi yapıyoruz. İnekler yanımıza kadar geliyorlar. Onlar da insanlara alışmışlar. Hiç rahatsız olmadım ama bir anda karşımda görünce ne tepki vereceğimi bilemedim, çünkü hiç görmemişiz ya hayvanların bu kadar insanlara yaklaştığını. O yüzden değişik geldi. Hayvanların olması buranın ne kadar doğal bir ortam olduğunu gösteriyor” dedi.

‘MİSAFİRLERİMİZİN MUTLU OLDUKLARINI GÖRÜYORUZ’

Galer Düzü sakinlerinden Safiye Subay çocukluğundan beri hayvancılıkla uğraştığını belirterek "Hem hayvanlarımıza bakıyoruz hem de gelen misafirlerimize hayvanlarımızdan elde ettiğimiz ürünlerle doğal yiyecekler sunuyoruz. Piknikçilerde halinden çok memnunlar, şikâyetçi olan yok. Hayvanlara dokunuyorlar, onlarla fotoğraf çektiriyorlar, mutlu olduklarını görüyoruz” diye konuştu.

‘KEYİF ALARAK BU PİKNİĞİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK’

Piknik için Galer Düzü’nü tercih eden Barış Süt, "İneklerle, buzağılar çok doğal bir ortam oluşmuş. Burada biz de keyif alarak bu pikniğimizi gerçekleştirdik. Bir yanda hayvancılık kültürünün bütün izlerini gördük diğer yanda ise muhteşem doğa ile harika zaman geçirdik” derken Gökhan Varol “Burada böyle hayvanlarla iç içe bir ortam olduğunu bilmiyorduk, gördük şaşırdık ve çok hoşumuza gitti” ifadelerinde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Galer DüzüDoğaRizeÇamlıhemşinAyder YaylasıTuristTurizm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
5 yaşındaki Masal ve ailesi, bisikletle Türkiye turunda
5 yaşındaki Masal ve ailesi, bisikletle Türkiye turunda
1890 yıllık tarihi kapıdaki 'aşk kazısı' onarıldı
1890 yıllık tarihi kapıdaki 'aşk kazısı' onarıldı
'Türkiye'nin Maldivleri'ne ziyaretçi akını
'Türkiye'nin Maldivleri'ne ziyaretçi akını
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim